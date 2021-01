Fredrikstad-kvinne skadet ektemannen med kniv i basketak

Mannen og kvinnen, som var gift men separert på det aktuelle tidspunktet, var begge alkoholpåvirket og deltakere på en fest i Gamlebyen i Fredrikstad en aprilnatt i fjor. Det oppsto en krangel mellom dem, slik også vitner har bekreftet i retten, om at mannen hadde hatt et intimt forhold med en annen kvinne.

Les også: Dømt for utpressing etter Gaysir-møte

Knivkutt i armen

Da mannen etter en stund var borte fra festen, sendte kvinnen ham flere tekstmeldinger om at han måtte komme tilbake nå eller aldri, før hun fant ham sittende i bilen hans på en parkeringsplass. Hun ble sint og hamret på bilvinduet. Han gikk ut og dyttet henne ned på bakken. Da kvinnen så rev mannens arbeidsklær ut av bilen, og han ville legge klærne tilbake, oppsto det et basketak mellom dem.

Kvinnen holdt en kniv i hånden, som hun påførte ham kutt i overarmen med. Kuttet var rundt fire centimeter langt og fire centimeter dypt.

Mannen fikk deretter låst klærne inn i bilen før han gikk tilbake til festen og låste døra for henne der. Da kvinnen ville inn, ble hun stanset i døra av en venninne, som ble med henne ut. I mellomtiden hadde kvinnen forsøkt å stikke hull på bildekkene, men mislyktes da kniven knakk. Dette forholdet var hun ikke tiltalt for. Mens de to kvinnene var ute, ble politi og ambulanse kontaktet.

Les også: Ulvepar sluppet ut i Østfold

Tekstmeldinger

Mannen ble som følge av knivskaden sykmeldt og borte fra jobben i noen dager. Kvinnen ble ilagt kontaktforbud av politiet bare timer etter hendelsen, men sendte likevel tekstmeldinger til mannen, der hun ga uttrykk for anger og tryglet ham om å komme hjem. Mannen besvarte kvinnens kjærlighetserklæring og skrev at det ikke var han som hadde bedt om kontaktforbudet.

Fredrikstad tingrett dømte kvinnen til å sone 120 dager i fengsel for kroppsskade og brudd på kontaktforbudet. Hun må i tillegg betale 6.000 kroner i sakskostnader.

Les også: Siri Martinsen finner trøst og trygghet i Torsnes-skogen (+)

Hevdet nødverge – ikke trodd

Kvinnen mente at hun ble angrepet av fornærmede og at det var han som holdt kniven, og hevdet dermed at hun selv handlet i nødverge. Hun forklarte også at han hadde vært voldelig mot henne tidligere, men innrømmet samtidig i retten at hun ville provosere ham i forkant av basketaket ved bilen.

Retten påpeker i dommen at alt tyder på at det var kvinnen som holdt kniven og fester ikke lit til at hun handlet i nødverge. Retten påpeker samtidig at kvinnen lite trolig ville oppsøkt festen, og mannen, på nytt dersom hun nettopp hadde følt seg truet av ham og fryktet for egen sikkerhet. Retten mener også at hennes endrede politiforklaringer over tid svekker hennes troverdighet.

Les også: I romjula er det 10 år siden Karen gikk ned på kne foran Desirée Ulvestad-Grandahl (+)

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Demokraten og alle Dagsavisens utgaver, se våre abonnementstilbud her.