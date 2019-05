– Jeg gleder meg veldig til å jobbe sammen med resten av styret, og bidra med min kompetanse for å gjøre norsk idrett best mulig i alle ledd, sier Zakariassen Hansen til Demokraten.

Bred erfaring

Søndag ble hun valgt inn i Norges Idrettsforbunds (NIF) styre, som én av to representanter under 26 år.

– Det er viktig at det er plass til hele mangfoldet av både kjønn, alder og idrettsbakgrunn. Samtidig må jeg presisere at jeg ikke kun skal være representant for de unge, men for alle, sier 25-åringen.

Som yngre var hun innom både orientering, friidrett og ridning. Senere har hun først og fremst engasjert seg gjennom tillitsverv på mange nivåer, blant annet som president i Norges studentidrettsforbund og leder for NTNUI, studentidrettslaget i Trondheim.

– Den allsidige erfaringen min fra både klubb, særforbund, idrettskrets, idrettsråd og på internasjonale arenaer, ser jeg som en styrke i det nye vervet jeg nå går løs på, mener Zakariassen Hansen.

Klare synspunkter

Hun trekker fram tre ting hun personlig ønsker at idrettsstyret skal jobbe med de to kommende årene.

– Jeg mener vi i enda større grad må synliggjøre og eie det samfunnsbidraget norsk idrett gir. Samtidig ønsker jeg å bidra til at idrettsstyret tar viktige og riktige vedtak for å få framgang i moderniseringsprosessen. Og så mener jeg idrettsstyret må sette den idrettspolitiske dagsorden – og ikke bare bli løpende etter hva noen kommentatorer mener her og nå.

At hun, sammen med Eidsberg-ordfører Erik Unaas, utgjør to ferske representanter fra Østfold i NIFs styre, betyr ikke nødvendigvis at hjemfylket eller -byen vil få store fordeler.

– Jeg sitter i idrettsstyret for å representere all norsk idrett over hele landet, poengterer Zakariassen Hansen.

– Ryddig prosess

Helgens idrettsting var preget av presidentvalget, der Berit Kjøll ble spilt inn som benkeforslag, og valgt foran sittende idrettspresident Tom Tvedt og valgkomiteens kandidat Sven Mollekleiv.

Heller ikke Zakariassen Hansen var opprinnelig innstilt av valgkomiteen.

– Vi i NSI valgte å fremme et benkeforslag på mitt kandidatur på en veldig åpen og ærlig måte. Vi varslet motkandidat, idrettskretser, særforbund og valgkomiteen i forkant. Nettopp det at prosessen var så ryddig fra vår side var viktig for oss, og gjør at vi kan stå med rak rygg i etterkant, sier hun, og roser samtidig takhøyden i Idretts-Norge for å la demokratiet bestemme.

