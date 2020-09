Debatten om bibliotekets framtid satte startskuddet for årets Ord i grenseland, litteraturfestivalen som i sitt tiårsjubileumsår feirer med å arrangere en ren kvinnefestival.

Arrangementet startet med at Merete Lie, avdelingsdirektør for Deichman Bjørvika fortalte om opplevelsessenteret dom det nye biblioteket i Bjørvika har blitt. Deretter ble det debatt med Fredrikstads egen kulturelle ledelse. I panelet satt Silje Louise Waters, Marte Frestad, Ole-Henrik Holøs Pettersen og biblioteksjef ved Fredrikstad bibliotek, Tora Klevås.

En av de siste

I sitt innlegg sa biblioteksjef ved Fredrikstad bibliotek Biblioteksjef Tora Klevås sa at selv om biblioteket skal følge biblioteklovens visjoner og føringer, har hun en liten røverunge på skulderen.

– Og den forteller meg at Fredrikstad-folk fortjener et fett bibliotek, sa hun etter sitt innlegg i debatten.

Hun trakk fram at bibliotekene er en av de ikke-kommersielle arenaene, noe som er ekstra viktig i Fredrikstad der barnefattigdommen er høy, og det er mange innbyggere med vedvarende lav inntekt.

– Biblioteket er ikke kun bok. Og biblioteket er ikke kun en bygning. Det er så mye mer enn det.

Debatt: «Vi godtar ikke kutt som vil ramme eldre, demente og personer med nedsatt funksjonsevne»

Treffer ikke

Også Marte Frestad trakk fram at biblioteket som institusjon favner om hele befolkningen på tvers av innekt eller sosiale forskjeller.

– Bibliotekene tilgjengeliggjør kunst og kultur til folket. Det er gratis og dermed blir terskelen lav, eller skal vi si ikke-eksisterende, sa hun.

Hun mente at det er lettere å forandre på biblioteket enn ungdommen, og at man må tenke nytt for å tilpasse seg tidsånden.

Likevel er det få som besøker Fredrikstad bibliotek, faktisk er det 30 prosent færre enn på landsbasis. Fredrikstad ligger også under landssnittet på antall utlånsbøker og antall kvadratmeter bibliotek per innbygger.

– Det er viktig at biblioteket i framtia blir en arena for debatt, kreativitet og innovasjon. Det er de kreative yrkene vi skal leve av framover, og da da må biblioteket være et sted som fremmer nettopp det. Et bibliotek er litt som en bok, der det kan stå hva som helst mellom de to permene. På samme måte må vi bestemme hva biblioteket skal inneholde, sa Frestad.

– Hadde biblioteket vært oppfunnet i dag, er det ingen som hadde brydd seg, mente Silje Louise Walters.

Debatten ble ledet av Perry Arti Olsen, program- og markedsansvarlig ved Litteraturhuset Fredrikstad og Anne Fjellro, leder av Ord i Grenseland.

Les også: Begby IL tildelt 50.000 i prispenger for ungdomsarbeidet (Demokraten+)