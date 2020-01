Bare noen få dager inn i det nye året får vi se hvor meningsløs den nye, upopulære storfylke-konstruksjonen Viken er. Aller best blir det demonstrert visuelt gjennom NRKs nye selvpålagte og identitetsløse tv-distriktssending som altså heter Oslo-Viken. Nyhetssendingen som begynner rett etter Dagsrevyen, er hverken fugl eller fisk.

Nær to millioner seere har så langt blitt tilbudt en lang, rotete stripe av stort sett uinteressante innslag, hulter til bulter, herfra og derfra uten et nyhetsanker som i hvert fall forsøker å binde det hele sammen. Et salig rot uten særlig interesse for andre enn dem som blir filmet. Et villet journalistisk bomskudd av de helt store. Oslo-Viken sendingen er foreløpig så fjern fra salig kringkastingssjef Torolf Elsters originale idé om samlende og interessevekkende ekte NRK-distriktsnyheter som det går an å komme.

På rekordtid har motstanden mot gigantfylket igjen økt i styrke. I sosiale og vanlige medier hagler det med mishagsytringer om dagen. Folk forstår ikke vitsen og er grunnleggende imot tvangsordningen som trådte i kraft 1.januar. De ytterst få som uttaler seg positivt om Viken, har stort sett bare ett eneste, likegyldig, slapt argument: «Er’e så nøye a?».

Selv ikke vår liberalkonservative lokalavis, Fredriksstad Blad, som hele tida har vært positiv til Viken, tar seg bryet med å forklare leserne sine hva det er som er så fint med det nye storfylket. Det er jo heller ikke så lett, all den tid Viken ikke får mere penger, oppgavene blir færre, avstandene større og lokaldemokratiet svekket. Sentraliseringen er formidabel og hovedadministrasjonen blir da også sittende i Oslo! - av alle steder.

Selv en av de ivrigste Viken-forkjemperne, den foreløpig siste fylkesordføreren i Østfold, Ole Haabeth (Ap) fra Kråkerøy, har gitt opp. Han er svært skuffet over at Viken ikke ble slik han ønsket. Den erfarne, sindige politikeren sier rett ut til Demokraten at «hele reformen har trynet totalt».

Da Sosialistisk Valgforbund gikk til valg høsten 1973 etter at folket sa nei til EU (EF) i folkeavstemningen året før, var hovedparolen «Forsvar seieren fra folkeavstemningen!». Dette enkle, klare slagordet ga SV hele 16 representanter på Stortinget! Denne gangen gjelder det igjen at alle som stemte rødgrønt ved fylkestingsvalget i fjor høst, ikke glemmer å minne våre folkevalgte på hva de lovte før og etter valget: Viken skal oppløses ved første og beste anledning!

Dette blir altså den overordnede sak nummer én i alt politisk fylkestingsarbeid framover. Målet om oppløsning av Viken kan ikke nevnes for ofte i saksbehandlingen. Det er bare å ta fram den gamle hovedparolen: Fremmad og aldri glemme.

En eventuell seier i den endelige omkampen kommer ikke før etter valget i 2021. Da kan fylkestinget i Viken søke et nytt Storting med rødgrønt flertall om å bli oppløst. I første omgang kommer da de gamle fylkene Østfold, Akershus og Buskerud tilbake. Ingen av disse fylkene ønsket seg Viken. Gigantfylket ble tredd arrogant nedover øra på folk og folkevalgte.

Les også: Slik blir Viken

Motstanden mot Viken er åpenbart en svært viktig og følelsesladet sak for mange mennesker og velgere. Nåde den fylkespolitiker fra Senterpartiet, SV, Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne eller Rødt som svikter her.

Og husk, det blir bare én omkamp. Vinner sentrum/høyre også neste Stortingsvalg, er løpet kjørt. Da har det trehodede Viken-trollet kommet for å bli. Derfor gjelder det som aldri før å holde motstanden og kampånden mot gigantfylket ved like til seieren og folkeviljen forhåpentligvis kan feires en vakker høstkveld om snaue to år.

Frode Rekve fra sidelinja:

«Og bakom synger lærerne»

Syng, Henriette – syng høyt!

«Er Høgmo «mobbet» nok nå?»

Fredrikstad kan vise vei

Kamp mot skoleslåssing

«Et nasjonalt fartøyvernsenter har livets rett i Fredrikstad»

Kampen for ytringsfrihet

Jellestadskipets magi og tiltrekning

Ap trer endelig fram i lyset

Hvor er du, Høgmo? – FFK svarer: Historier er mer interessante når du finner dem på selv

Også NRK tryner i Viken – NRK svarer: Du tar feil, Frode Rekve

Ørnen svever fortsatt

Fotballdilla og fellesskapet

Stem NEI til Viken