Mens de fleste av oss har nytt sommerferien, har RSL jobbet iherdig med å overbevise flyselskaper om at Moss lufthavn Rygge er et godt avreisested for ferielystne nordmenn neste sommer.

Som Dagsavisen Moss Dagblad tidligere har skrevet, trenger RSL å signere nok avtaler med flyselskaper til å kunne satse på en gjenåpning av flyplassen som ble nedlagt i 2016 (se faktaboks).

LES OGSÅ: Rygge Airport forsøker å kapre Moss lufthavn Rygge (DA+)

Dette har RSL sagt måtte gjøres i løpet av årets sommer. De er fortsatt ikke i mål.

– Det har tatt lengre tid enn vi så for oss. Vi har ikke kommet helt i havn med forhandlingene med flyselskapene ennå, men vi holder fremdeles på, sier Espen Ettre, styremedlem og talsperson for RSL.

LES OGSÅ: Flyselskaper har sagt seg villige til å fly fra Moss lufthavn Rygge (DA+)

Kan snart ikke fortsette å utsette avgjørelsen

RSL ga seg selv en frist ut juni. Så ut juli. Nå ser det ut til å strekke seg godt ut til august, før de kan ta en avgjørelse på om de skal åpne flyplassen neste år eller ei.

– Jeg tipper det vil ta et par uker til før vi kan konkludere noe, sier Espen Ettre, styremedlem og talsperson for RSL.

– Hvor lenge kan dere vente?

– Vi må i hvert fall ta en avgjørelse i løpet av august, svarer han.

LES OGSÅ: Ryanair vil ikke kommentere en eventuell Rygge-retur (DA+)

– Mye som skal på plass

Ettre har hele tiden uttalt at han har tro på at de skal klare det. Nå svarer han følgende på om han fortsatt er optimistisk:

– Det at det har gått mye tid kan oppfattes både positivt og negativt.

– Hvordan oppfatter du det?

– Det er mye som skal på plass. Så får vi se hvordan det går nå i sluttfasen, svarer han.

LES OGSÅ: Han har samlet over 40.000 forkjempere for Moss lufthavn Rygge (DA+)