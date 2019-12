Forsøkte å smugle omstridt tobakksprodukt

Lørdag gjorde tollerne på Ørje et beslag av 400 såkalte «heat-not-burn»-sigaretter. Dette er, som navnet tilsier, et produkt der tobakken varmes opp fremfor å forbrennes – og er foreløpig ikke lovlig her til lands (+).

Det var en litauisk mann bosatt i Norge som hadde med seg tobakksvarene da han kom kjørende over grensen på grønn sone, men han ble stoppet på tollstasjonen langs E18.

– Dette er et produkt som er forbudt i Norge, og han kan nok vente seg en liten bot fra politiet for dette smuglingsforsøket, forklarer Gundelsby.

