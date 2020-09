Mandag ettermiddag kom to norske menn i 30-årene kjørende i en personbil over den nye Svinesundbrua, og inn på grønn sone på tollstasjonen. Da tollerne vinket dem inn for kontroll, skal de ha fortalt at de var på vei hjem til Vestfold etter en handletur i Sverige.

Det ble besluttet at bilen skulle undersøkes nærmere, og under passasjersetet ble det funnet en hvit konvolutt, opplyser kontorsjef Per Kristian Grandahl ved Svinesund tollsted til Demokraten.

– Den ene av mennene innrømmet da med en gang at konvolutten inneholdt cannabisfrø, nærmere bestemt 62 stykk, fortsetter han.

Les også: Forsøkte å smugle nesten 450 kilo honning

– Blir noen planter

Kontorsjefen kan ikke på stående fot karakterisere dette beslaget som spesielt stort, men heller ikke lite.

– Det hender vi avslører folk som har tenkt å dyrke hjemme, men det er nok sjelden vi tar noe særlig mer enn dette. Det blir jo noen planter ut av så mange frø, og 62 planter tar en del plass, sier Grandahl.

Mannen i 30-årene kan vente seg en straffereaksjon fra politiet i etterkant.

Les også: – Jeg tror karantene forandrer oss som mennesker hvis situasjonen varer lenge (Demokraten+)

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Demokraten og Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her.