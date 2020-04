Det var 16. mars at en mann ble funnet livløs etter at politiet rykket ut etter melding om en slåsskamp i Fredrikstad. Mannen ble senere erklært død.

LES OGSÅ: Mann død etter slåssing i Fredrikstad – én person siktet

I fengslingskjennelsen fra Fredrikstad tingrett onsdag kommer det fram at den foreløpige obduksjonsrapporten vser at dødsfallet trolig skyldes kvelning ved halsgrep, eventuelt i kombinasjon med at fornærmede ble holdt liggende på magen.

Samtidig pekes det på at faktorer hos den døde også kan ha hatt betydning for hendelsesforløpet.

Ifølge politiet vil etterforskningen av saken trolig være ferdig før sommeren.

Retten mener at det fremdeles foreligger bevisforspillelsesfare, og de går dermed med på politiets ønske om å holde mannen fengslet – i første omgang fram til 13. mai.

(©NTB)