Trond Blindheim er utdannet sosiolog fra Universitetet i Oslo, og underviser i markedskommunikasjon og forbrukeratferd.

Frykt og angst

Selv om både regjeringen og varehandelen selv forsikret om det ikke er grunn til å hamstre, og at det er mer enn nok av alt til alle, var butikkene torsdag fulle av folk som tømte hyllene, for toalettpapir, bleier, hermetikk, brød, mel og gjær for å neve noe.

Les også: FHI: Nye regler for virustesting – de som er i hjemmekarantene, blir ikke lenger testet

– Jeg skulle handle noe på Meny på Nesodden torsdag, men ga opp og snudde. Det var totalt kaos og folk kom med både en og to stappfulle vogner. De var fylt opp med blant annet bleier og toalettpapir, og ikke bare to bokser hermetikk, men 30. Jeg ga opp og fikk handlet det jeg trengte på bensinstasjonen, sier Blindheim til Dagsavisen.

– Folkelig angst og frykt er normalt under en pandemi, selv om det er masse informasjon fra myndighetene, sier han.

– Det er mange kompetente mennesker som forsker på pandemier og smitter, som også har gått ut og sagt at tiltakene kom godt men for sent, sier Blindheim.

Trond Blindheim. Foto: Mimsy Møller

Torsdag flommet riket over av korona-informasjon, og på alle nettaviser og å sosiale medier ble det vist bilder av tomme varehyller, lange kassakøer og fulle parkeringsplasser.

Les også: Regjeringen varsler de mest inngripende tiltakene vi har hatt i fredstid

– Når alle andre hamstrer må jeg pinadø komme meg av gårde også, er det mange som tenker, sier Blindheim.

– Noe galt når noen kjøper opp alt. Det er mangel på solidaritetsfølelse og er dysfunksjonelle og tåpelige handlinger, sier han.

Blindheim mener butikkene burde vært føre var, og satt begrensninger på antall varer av hvert slag, for på den måten sørge for at alle får.

– Enkelte viser også liten til systemet ved å går på treningssenteret mens der i karantene. De tenker ikke på at de kan smitte andre, som ikke tåler og bli syke. Dette er en egosentrisk tankegang, sier sosiolog og forbrukeradferdsspesialisten.

Svenskehandel

Spredningen av koronaviruset får folk til å trosse smitteråd og valfarte over svenskegrensa for å hamstre mat.

Sentersjef Ståle Løvheim ved Nordby shoppingsenter på Svinesund, kunne melde om en god dag torsdag.

– Vi hadde mer trafikk her i går enn en vanlig torsdag. Men det var aldri noen køer eller kaos. Alt gikk rolig for seg. På en god dag kan vi ha 50.000 kunder innom. I går var det knapt halvparten, sier han til Dagsavisen.

– Hva var det folk handlet?

– Nå er ikke jeg så mye i butikken, men jeg la merke til at folk handlet mye toalettpapir, hermetikk, gjær og mel. Det samme som det handles mye av i Norge, sier sentersjefen.

Han tror folks redsel er årsaken til hamstring.

– Jeg tenker at fok er redde, og da tenker de at det kan være godt å ha noe i bakhånda. Det er koronanyheter hele dagen. Og når folk er redde gjør de kanskje ting som ikke er så gjennomtenkt, sier han.

Les også: Tom T-bane i Oslo

Varer nok til alle

Nordmenn har den siste tiden kjøpt noe mer av enkelte basisvarer enn vanlig, men dagligvarekjedene og Virke er ikke bekymret for varemangel.

«Hamstring er unødvendig, og kan skape utfordringer. Om alle handler som normalt, er det nok varer til alle, står det på Norgesgruppesn hjemmesider».

Les også: Byrådsleder Johansen om koronasituasjonen i Oslo: Hold dere hjemme

– Det er Ikke mangel på varer, og det er ingen leverandører som ikke får produsert det de skal, forsikrer Ingvill Størksen, direktør for Virke dagligvare.

Ingvill Størksen, direktør for Virke dagligvare. Foto:Virke

– Det er mat nok til alle, men når hamstring oppstår kan man bli midlertidig utsolgt. Men det varer kun til neste leveranse kommer, sier hun.

– Hva er et folk først og fremst hamstrer?

– Folk kjøper langtidsholdbare varer som tørrvarer og hermetikk. Vi har også sett et oppsving av Joikakaker, uavhengig av korona, etter at vi forandret forpakningen, sier hun.

Hun oppfordrer folk til å følge myndighetenes råd.

– Dette er en veldig alvorlig situasjon vi er inne i nå. Følger vi myndighetenes råd fungerer det best for alle. Effekten av å hamstre er at det går ut over andre, sier Størksen.

Reisekrakk

Også de som driver med reise opplever vonde tider. Og i går oppfordret helseminister Bent Høie (H) folk om droppe alle fritidsreiser i nær fremtid.

Regjeringen fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendig, og vil sette alle som kommer fra utenfor Norden i hjemme karantene i 14 dager med tilbakevirkende kraft fra 27. februar, var regjeringens klare råd torsdag.

Kommunikasjonssjef Georg Richvoldsen i Codan Forsikring. Foto: Codan Forsikring

Det har også ført til et stor trykk på forsikringsselskapene.

– Vi har merket en stor pågang fra folk som lurer på hva som gjelder. Vi følger UDs råd, sier kommunikasjonssjef Georg Richvoldsen i Codan Forsikring til Dagsavisen.

Forsikringen dekker avbestilling til land hvor UD har frarådet innreise, frykt for smitte er ikke en gyldig avbestillingsgrunn, står det på Codans nettsider.

– Vi har stor forståelse for at folk nå ikke ønsker å reise. Det handler både om egen helse og frykt for å bli sittende fast i et annet land, men også om solidaritet med andre mennesker, sier han.

Les også: Sykdom, karantene og stengte skoler: Dette har du krav på

Les også: Alle som kommer fra utlandet skal i karantene