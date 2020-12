Av: Arne Børresen

Og slik ble det; dagen før dagen trommet den humanitære foreningen sammen et 20-talls sjåfører som forærte hele 270 bæreposer smekkfulle av go'saker til julefeiringen.

– Jeg er fattig

– Det er så fantastisk med menneskene som bryr seg om oss som ikke har all verden å rutte med. Jeg kjenner på en takknemlighet og en glede som er ubeskrivelig, uttalte uføretrygdede Finn Thorvaldsen på Nabbetorp kort tid etter at Kiwanis-sjåføren Aage Sandmæl hadde avlevert den viktige julegaven.

For Finn er det ifølge ham selv en dyd av nødvendighet å få litt drahjelp i hverdagen.

– Jeg har ingen problemer med å innrømme at jeg hører til de fattige i Norge. Min inntekt tilsvarer noe i overkant av en minstepensjon. For mitt vedkommende betyr det at jeg i hovedsak må klare meg med kun ost og syltetøy i kjøleskapet de fleste dagene i året. Middager blir det ikke penger til, forklarer Thorvaldsen som har jobbet som både renholder og lærer før han ble syk for en del år tilbake.



– Jeg er ytterst takknemlig for at det er noen som bryr seg om oss fattige i jula, uttalte uføretrygdede Finn Thorvaldsen (t.v.) da Aage Sandmæl fra Kiwanis kom på døra med tre bæreposer med matvarer lille julaften. Foto: Arne Børresen

– En glede å få hjelpe til

Aage Sandmæl på sin side synes det var fantastisk å kunne bidra til jul for de ressurssvake når koronaen satte en stopper for det tradisjonelle juleselskapet på Scandic Hotell City:

– Det er morsomt å være julenisse når takknemligheten blir som den blir når vi nå møter folk hjemme. Å gi en hånd koster jo så lite, påpeker Kiwanis-medlemmet alvorlig.

I følge Leif Solberg, juleselskap-ansvarlig i Kiwanis, gikk den alternative jule-hjelpa helt etter planen:

– Klubbene i Fredrikstad og på Kråkerøy har jo sammen med Hotel City hatt juleselskapet som det årlige høydepunktet i mange år. Her har vi en skikkelig julefest sammen med dem som sliter i hverdagen. Vi er nesten blitt som en familie, vi i Kiwanis og de som deltar i selskapet. Derfor var det viktig for oss å huske på gjestene også når selskapet ikke var mulig å gjennomføre, poengterer den utrettelige ildsjelen.

Scandic Hotel Citys sjef, Rune Solberg, var også glad for julas plan B:

– Gode tilbakemeldinger strømmer allerede inn. Dette satte mottakerne pris på. Bedrifter, butikker, lag og foreninger som var med å skaffe varene til veie fortjener stor honnør! smiler koordinatoren stolt.

– Men neste jul er vi tilbake i Bankettsalen. Det føler jeg meg veldig overbevist om! legger han til.

