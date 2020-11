Fire nye koronapasienter innlagt på Kalnes det siste døgnet

Onsdag var det fem innlagte pasienter på Sykehuset Østfold Kalnes. Torsdag hadde dette tallet økt til ni.

Ingen av dem ligger på intensivavdelingen, ifølge sykehuset.

Smitte på sykehuset i Moss

Antall medarbeidere i koronarelatert fravær var per onsdag 114; 19 mer enn dagen før.

Det skyldes delvis et utbrudd på dialysen i Sykehuset Østfold Moss.

Der har to medarbeidere og fire pasienter testet positivt for covid-19. Smittesporing har ført til at ti medarbeidere er definert som nærkontakter og satt i karantene.

Dialysepasientene som har testet positivt blir isolert, og får dialyse på Kalnes i stedet.