Fikk viljen sin – muntlig eksamen er avlyst

La oss heller bruke tiden på resten av pensum enn å jakte en dårlig forberedt eksamenskarakter, protesterer Greåker-elev Sindre Saastad og to medelever. De har læreren sin, over 4.000 signaturer og Elevorganisasjonen i ryggen.

– Det har vært en spesiell vår i undervisningssammenheng, som vi mener ikke er tilstrekkelig inn mot en muntlig eksamen – en eksamen vi dermed tror kan gi et feil bilde av elevenes ferdigheter, sier scienceelev Saastad til Demokraten.

Pressemeldingen fra kunnskapsdepartementet kom bare minutter etter at denne saken ble publisert. Departementet opplyser at alle muntlige, muntlig-praktiske og praktiske eksamener i videregående skole avlyses våren 2020 – akkurat slik Greåker-elevene og flere tusen andre håpet håpet.

– Vi skulle selvsagt aller helst gjennomført eksamen som vanlig, men fylkene har vært tydelige på at vi må prioritere. Derfor prioriterer vi å gjennomføre privatisteksamener. Det viktigste for elevene i videregående er at de får en grunding standpunktvurdering og vitnemål, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

Disse argumentene brukes også av Greåker-elevene og en av lærerne deres.

– Det er utrolig gøy å se at vi og mange andre blir hørt. Vi tror det er riktig beslutning, og ser at begrunnelsen er mye av det samme som vi argumenterte med. Om vår kampanje har hatt innflytelse på avgjørelsen, er ikke godt å si, men jeg velger å tro at myndighetene har fått det med seg og at vi har hatt en viss påvirkning, sier Sindre Saastad etter at regjeringens beslutning ble kjent tirsdag ettermidddag.

Mossingen startet kampanjen på opprop.net sammen med medelevene Andreas Marken og Mathias Berg Karlsen fra Fredrikstad for få dager siden. På kort tid har oppropet fått enda større respons enn de kanskje hadde tørt å håpe. På fire dager har godt over 4.000 personer signert oppropet, og støtten er allerede langt bredere enn de 500 underskriftene som kreves for å ha rett til politisk behandling av saken i fylkestinget, riktig nok innen seks måneder. Det haster med tanke på at eksamen skal gjennomføres i mai. Målet er å få løftet saken helt opp på stortingsnivå.

Venter på politisk avgjørelse

– Vi er selvfølgelig veldig glad for å se at så mange ser det samme som oss. Det gjør at vi føler et større ansvar for å ta saken videre. Til det har vi blant annet vært i kontakt med Elevorganisasjonen i håp om å sikre politisk behandling i tide, sier Saastad.

Elevorganisasjonen gir sin fulle støtte til oppropet, og har selv vært i møter med regjeringen.

– Vi er helt enig i at muntlig eksamen på dette tidspunktet bør avlyses. Vi mener elever og lærere heller bør få tid til å jobbe seg gjennom resten av pensum og dermed legge et bedre grunnlag for gode standpunktkarakterer og kompetanse. Vi har fremmet vårt syn og våre argumenter i møter med kunnskapsministeren og Utdanningsdirektoratet. Nå venter vi som alle andre på en politisk avgjørelse, som vi håper vil komme i god tid, sier påtroppende leder Kristin Schultz i Elevorganisasjonen til Demokraten.

Støtte fra lærere

En rask behandling i fylkestinget vil påvirke mange skoler i det store, nyetablerte fylket Viken. Saastad og medelevene argumenterer også med smitterisiko i disse koronatider samt at andre elevgrupper er mer avhengig av en eksamenskarakter.

– I en omfattende gjennomføring av muntlig eksamen bør myndighetene heller prioritere privatister og yrkesfagelever. Selv har vi standpunktkarakterer som kan brukes, framholder Saastad.

Han forteller at flere av lærerne ved skolen har uttrykt støtte og signert oppropet.

– Lærerne mener det er viktigere å jobbe godt med siste del av pensum i stedet for å rase gjennom hele pensum på karakterjakt, sier Saastad.

– Ta dem på alvor

En av lærerne er fagleder Geir Normann Andersen (bildet) ved sciencelinja på Greåker videregående skole. Han mener at både elever og lærere ikke får forberedt seg godt nok etter en lang periode med hjemmeundervisning og at eksamensformen vil være mangelfull med tanke på å vise fram kompetansen elevene har tilegnet seg.

– Jeg vil at sluttresultatet skal bli rettferdig for elevene. Muntlig eksamen vil bli en test i noe helt annet enn det vi jobber med gjennom hele skoleåret til vanlig. I en dagligdags situasjon er vi tett på hverandre, noe som er viktig for praktisk læring og oppfølging av elevene på flere måter. Vi har klart å holde hjulene i gang rent faglig, men slik fjernundervisning er ikke en fullverdig erstatning når det gjelder relasjoner, samarbeid og strategier. Vi jobber jo med at de ikke bare skal pugge kunnskap, men at de skal vise fram kompetansen i praksis. Dette er videregående skole – ikke høyskole, poengterer Andersen.

Elevene har som alle andre fått beskjed om å delta i dugnaden mens landet er i unntakstilstand. Nå mener Andersen det er på tide at elevene også blir hørt.

– Jeg synes initiativet er fantastisk og er stolt av at ungdommen står opp og sier fra om noe som vil skape problemer for dem. Dette er å engasjere seg i egen læring, og det er jo det vi vil ha. Ta dem på alvor, oppfordrer Andersen.