FHI: Vaksineutstyr sendes nå ut til kommunene – sykehjemsbeboere prioriteres først

Av: Fredrik Moen Gabrielsen

Det fremgår i en detaljert veiledning for vaksinasjon i kommunene, som Folkehelseinstituttet (FHI) publiserte mandag.

Tirsdag denne uken sendes det ut vaksineutstyr som blant annet sprøyter, kanylebokser og plastre. Senere vil det også bli sendt ut kjølebokser til bruk av lagring av vaksinedosene.

Om lag halvparten av alt vaksineutstyret blir følge FHI sendt ut nå i løpet av desember, mens resten sannsynligvis sendes ut i februar eller mars.

Prioriterer sykehjemsbeboere

FHI skriver også at vaksinasjon av beboere i sykehjem vil prioriteres først, og kommunene bes om å sette opp en tydelig plan for hvem som skal vaksineres hvor og av hvem.

– Dette må være på plass før vaksinen ankommer kommunen. Det bør allerede nå startes et arbeid for å identifisere pasienter i sykehjem som er aktuelle for vaksinasjon. Rutiner for vaksinering av de uten samtykkekompetanse bør bygge på rutinene som hver kommune bruker ved den årlige sesonginfluensavaksinasjonen, heter det i veilederen.

To doser

Ingen vaksiner er så langt godkjent, men det er sannsynlig at mRNA-vaksinen fra Pfizer-BioNTech kan være den første godkjente og tilgjengelige vaksinen, og at den kan bli tilgjengelig for Norge allerede rundt årsskiftet.

Vaksinen blir gitt i to doser. Det tar om lag én uke etter at andre dose er gitt før vaksinen gir sin beskyttelse.

FHI ber kommunene sikre at sykehjemsbeboere med korttidsplasser mottar begge dosene.

