– Alle som tar sykkelen fatt på søndag får gratis inngang. Vi håper at så mange som mulig finner fram tohjulingen og kommer seg til stadion, sier FFKs salgs- og markedsleder Lars Petter Brovold til Demokraten.

Klubben har inngått et samarbeid med Bypakke Nedre Glomma som gjør det mulig å tilby fri entré til dem som velger å tråkke pedalene rundt, i stedet for gasspedalen ned, når de skal ta seg til årets andre hjemmekamp mot Vidar på søndag.

Krysser fingrene for finvær

I forbindelse med stuntet vil det bli satt opp en rekke sykkelstativer rundt Fredrikstad stadion, og gratisbillettene deles ut i det sykkelen parkeres. Hvor mange skuelystne de håper å tiltrekke seg som følge av dette, har ikke Brovold noe konkret måltall på, men styrket tribunestøtte er i alle fall en ekstra motivasjon.

– Vi har ikke fått akkurat den starten vi håpet på, men vi får håpe at noe av det negative er brukt opp nå, så starter vi på oppturen på søndag, sier han.

Foreløpig viser imidlertid langtidsvarselet regn søndag formiddag, og overskyet utover dagen, men 13 varmegrader. Salgs- og markedslederen krysser fingrene for at værmeldingen ikke slår til, eventuelt at folk ikke lar seg stoppe av gråere himmel.

– Dette er selvfølgelig litt væravhengig, men vi regner med at det fine været fortsetter, vel, sier Brovold optimistisk.