– Dette er en kjempesignering for Ballklubben. Man får inn en meget rutinert, venstrehendt håndballspiller. Nå forsvinner Louise Karlsson og Dorthe Groa, som begge har hatt mye ansvar, og da vil Anette ha en veldig positiv inntreden i spillergruppa, sier FBKs nye trener Eirik Haugdal til Demokraten.

Hadde flere tilbud

Tirsdag ettermiddag kunne FBK annonsere at Anette Helene Hansen har signert en kontrakt for de to kommende sesongene, etter lengre tids dialog mellom klubb og spiller.

– Jeg hadde andre tilbud som også måtte vurderes, men FBK var interessant fra starten av, ikke minst fordi jeg hadde lyst til å flytte hjem. Det var en del ting som skulle på plass, men jeg er veldig fornøyd med at avtalen nå er i boks, sier Hansen selv.

27-åringen forlot Fredrikstad for fire år siden, til fordel for HK Halden.

ERFARING: Anette Helene Hansen mener hun har blitt tøffere i hodet av Frankrike-oppholdet. Her fra sin forrige periode som FBK-spiller. FOTO: Rahand Bazaz

Skal ta ansvar

De to siste årene har hun vært utenlandsproff, i henholdsvis toppklubben Nantes og Bourg de Peage, som begge hører hjemme i Frankrike.

– Nå har jeg blitt litt eldre, og spilt to år i en veldig tøff fransk liga, som krever at man blir litt hardere i hodet. Så håper jeg også å ha utviklet meg positivt spillemessig. Jeg ønsker å bidra med erfaring, og har lyst til å ta ansvar, sier hun om egne forventninger til returen.

Hansen har uansett høye håp på vegne av laget i 2019/20-sesongen.

– Jeg har kjempetro på at vi kan gjøre det minst like bra som de to siste årene. Vi har et bra lag, og det blir også veldig spennende med ny trener, så jeg gleder meg til å komme i gang.

– Vanvittig hjelp

Det samme gjør trener Eirik Haugdal, selv om han først skal runde av sitt engasjement som assistenttrener for eliteserierival Storhamar.

– Akkurat nå er alt fokus rettet mot å gjøre to, og kanskje tre, veldig gode prestasjoner mot Vipers i sluttspillfinalen, og avslutte sesongen på en god måte.

– Jeg har vel egentlig stått med fire jobber siden 10. februar, så det skal bli godt å kunne konsentrere seg for fullt på FBK-jobben. Samtidig skal jeg ikke klage, for jeg må legge til at jeg har fått en vanvittig hjelp fra det øvrige støtteapparatet i klubben, og at jentene virker kjempepositive, sier Haugdal.