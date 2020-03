Et nytt, hardt slag for Hjørgunn

Kort tid etter at fysioterapitilbudet på Hjørgunn gård ble reddet fra nedleggelse, rammes de igjen når de nå må stenge dørene på grunn av koronaviruset.

– Mange av brukerne av fysioterapitilbudet tilhører de mest sårbare gruppene i samfunnet, og derfor er det ikke forsvarlig å holde åpent nå, sier styreleder Sigmund Lereim.

Både daglig leder Monika Fluske og en kontoransatt er satt i karantene. Det har bydd på ekstra utfordringer for de ansatte og frivillige.

– Dette er et unikt tilbud i Norge. Vi er en av de største rehabiliteringsinstituasjonene i regionen. Til sammen 40 frivillige er med i driften her til daglig, men flere av dem er eldre, og dermed også i risikosonen. Vi kan ikke risikere drift og har derfor bestemt at vi må stenge til over påske, noe som også er i tråd med bestemmelsene gitt av nasjonale og lokale myndigheter.

Stengt for alle

Styrelderen understreker at gården nå er stengt for alle.

– Vi forstår at det er fristende for foreldre som har barna hjemme, å ta dem med seg for å se på dyra. Erfaringsmessig er det mange som tar med seg barna sine hit på ettermiddager og i helger. Det kan de ikke gjøre nå, så vi har satt opp skilt. Det virker som om de respekterer det.

– Hvordan påvirker stengingen den praktiske driften?

– Vi har en usedvanlig dyktig stab som har jobbet langt utover det som er å forvente. På gården varer arbeidsdagen fra 7 om morgenen til åtte om kvelden. De har delt inn arbeidsdagene i økter, som dekkes av vaktlag av ansatte.

14 hester om dagen

– Vi vil ikke risikere drift, og har måttet ta kontakt med de rundt 200 brukerne av fysioterapitilbudet. Hjørgunn skolegård er stengt, i tråd med stemmelsene om skoler generelt. Hjørgunn dagsenter har valgt å legge aktivitetene sine utenfor gården. De videregående elevene som er hos oss på skoleprosjekter, har utsatt undervisning til over påske. Det er bare gårdens ansatte som som får være på gården nå, sier Lereim.

I tillegg til de personene som jobber på gården, er det 16 firbeinte ansatte som nå står uten jobb. Det byr på ekstra utfordringer.

– Vi har heldigvis mat til terapihestene for to måneder. De ansatte, som jobber på skift, må også trene hestene ekstra. For hestene er vant til å jobbe, og har ikke godt av å bli stående og samle opp overskudd.

– Hva slags tilbakemeldinger har dere fått fra brukerne?

– Så langt jeg vet, er det bare positive tilbakemeldigner. De har full forståelse for stengingen sånn som det er i dag, og de respekterer at vi handler i tråd med myndighetenes bestemmelser.

Hard slag for økonomien

Fysioterpairidningen er gårdens største inntektskilde. Når den faller bort, rammer det driften hardt.

– Vi får store utfordringer som følge av dette. Vi følger spent med på de statlige tiltakene. Vi er veldig sårbare på grunn av de få mulighetene vi har til inntektskilder.

Nå planlegger de å arrangere tre ukers rideterapi i sommer, hvis det blir mulig.

– Frem til da er vi helt avhengige av glade givere, sier styreleder Lereim.

Hjørgunn gård ligger i utkanten av Fredrikstad og ble gitt i gave fra Hjørdis og Gunnar Nilsen («Stabbur-Nilsen») til sanitetskvinnene i Østfold i 1981. Fra før drev de institusjonen Furutun, som var et behandlingshjem for barn og unge rammet av cerebral parese. Hjørgunn gård var ment å være et tilbud til denne gruppen barn.

Gården ble offisielt åpnet i 1982. Fra tidlig 90-tall har den vært drevet i samarbeid med Fredrikstad kommune om dagpasienter.

