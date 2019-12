Eritreere, etiopiere og flyktninger fra Myanmar klarte seg best, ifølge den ferske rapporten fra Statistisk sentralbyrå. Det melder Aftenposten.

Disse gruppene var de tre eneste av de elleve største landgruppene som nådde regjeringens mål om å få 70 prosent i aktivitet.

Blant dem som klarte å komme seg inn på arbeidsmarkedet, fikk de fleste jobber i lavlønnsyrker som renhold, salg og service eller sjåførjobber. Godt over halvparten av dem med universitets- eller høyskoleutdannelse, kan sies å være overkvalifiserte i jobben sin, heter det i SSB-rapporten.

Flyktninger bosatt i Østfold, Vestfold og Oslo kom i minst grad ut i arbeid eller studier etter fullført introduksjonsprogram i perioden.

I Oslo var 44 prosent uten noen form for arbeid eller utdanning. I Nordland, Finnmark, Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag, Troms og Sogn og Fjordane var over 70 prosent i arbeid eller under utdannelse.

