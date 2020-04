Erna Solberg: Åpner skoler og opphever hytteforbud

- Fra 20. april åpner vi landets barnehager

- Fra 27. april kan skoleelever fra 1. til 4. trinn komme tilbake på skolen.

- Alle elever skal få komme tilbake på skolen før sommeren.

- Fra 20 april åpner vi for at folk kan overnatte på hytten sin.

Dette annonserte statsminister Erna Solberg under regjeringens pressekonferanse, som pågår nå.

Tidligere på ettermiddagen tirsdag hadde kulturminister Abid Raja annonsert at forbudet mot store kultur- og idrettsarrangementer opprettholdes fram til 15. juni, med ny vurdering tidlig i mai.

På regjeringens pressekonferanse om koronasituasjonen tirsdag ettermiddag deltar også helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) og kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

Kunnskapsminister Guri Melby utdypet om gjenåpning av skoler og barnehager:

– Fra 27. april åpner vi skolene for elevene fra 1. til 4. klasse, samt skolefritidsordninger. Vi åpner også for 2. og 3. klasse på yrkesfag. Dette er elever som er avhengig av verksted og utstyr de ikke har hjemme for å fullføre utdanningen, forklarte Melby.

– Studenter som er i siste fase av utdanning og som må være tilstede på lærested for å kunne fullføre, skal få anledning til det.

– Det overordnede målet er at alle skal få komme tilbake på skolene før sommeren. Det er ikke sikkert alle får fulle dager eller fulle uker. Men å komme tilbake til sin vante hverdag og sitt vante miljø er viktig for alle barn og unge, understreket kunnskapsministeren.

Både Melby og Solberg understreket at koronaspredningen må følges nøye framover, og at oppmykningen i tiltakene kan omgjøres.

– Vi kan være nødt til å stenge igjen om smittespredningen kommer over et visst nivå, sa Melby.

På mandagens pressekonferanse kunne helseminister Bent Høie konstatere at koronaepidemien er under kontroll i Norge, med reproduksjonstall for ny smitte på under 1, som var regjeringens mål da de omfattende smitteverntiltakene ble innført.

Høie og Folkehelseinstituttet understreket begge at smitteverntiltak likevel må vedvare utover i 2020.

