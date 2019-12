Det kan kanskje kalles tidenes største rollespill, når seksti kvinner og menn inntar gamlebyens storstue for å spise og drikke seg gjennom menyen fra «Grevinnen og Hovmesteren».

Vi kjenner den godt: Suppe til forrett, deretter fisk til mellomrett, kylling til hovedrett, og frukt til dessert. Og selvsagt passende drikke til hver rett.

Gjenskapte kvelden

Det var sommelier Bengt Morten Wenstøb sin idé å arrangere en kveld der den legendariske menyen ble gjenskapt. Han fikk med seg Wiggo Andersen på laget, og de kokte sammen en kveld der gjestene først fikk se en visning av TV-sketsjen, før de gikk inn i spisesalen på det ærverdige Gjestgiveriet. I døra lå selvsagt et løveskinn med hode, som alle snublet i.

– Vi har holdt oss ganske strikt til menyen. Det er forøvrig bare forretten som er helt presist definert i filmen, en mulligatawny-suppe, sier Wenstøb.

– Vi snakker engelsk overklasse og kolinitiden. Suppen er en curry som stammer fra kolonitidens India, sier han.

Kult-serien «Grevinnen og hovmesteren» er en tysk engelskspråklig TV-sketsj som sendes fast på NRK lille julaften. I følge Wikipedia er serien en helt essensiell del av julefeiringen for syv av ti nordmenn; det blir ikke jul uten.

Erling Aabol og kona Ådel Aabol var blant de heldige som fikk servert Grevinnen og Hovmesterens meny fredag. Foto: Privat.

Same procedure as last year, Fredrikstad?

På Gamlebyen Gjestgiveri ble Miss Sophies fireretters meny servert, komplett med drikke, nøye utvalgt til hver rett. Arrangementet ble utsolgt fire måneder i forveien.

– Maten var helt topp!, synes Erling Aabol og kona Ådel Aabol, som var blant de heldige som fikk billett til fredagens arrangement.

– Når arrangementet var så populært, kunne dere ikke satt opp to kvelder?

– Vi ønsker nærhet til de som kommer. Vi kunne løst det ved å utvide antall plasser også, for det er egentlig plass til flere både på Teglhuset der vi viste filmen, og på Gjestgiveriet der vi spiste etterpå. Eller vi kunne gjort det mange kvelder på rad, og tjent masse penger. Men vi vil heller ha kvalitet over kvantitet. Det er det samme som med vin, sier Wenstøb.

Nå er billettene til neste års Grevinnen og Hovmesteren-middag allerede lagt ut for salg.

Vi kjenner parolen; «Same procedure as last year, Miss Sophie?» / «Same procedure as every year, James».

– Så det blir samme prosedyre til neste år, Wenstøb?

– Ja, vi håper å etablere en tradisjon med dette. Fredrikstad har jo gode forutsetninger for å bli en vin-by, med de nye etableringene vi har sett her de siste årene.

Miss Sophies meny og Wenstøbs vinmeny

FORRETT: Til forretten, som er en Mulligatawny-suppe skal det serveres en tørr sherry. I Wenstøbs meny er dette en La Gitana Manzanilla, produsert av Bodegas Hildago La Gitana.

MELLOMRETT: Til mellomretten, som er stekt nordsjøhyse med appelsinsaus, ble det servert Johannishof Charta Riesling Kabinett, produsert av Weingut Johannishof.

HOVEDRETT: Til hovedretten, som er kyllingfilet med pistasjesmør og sitron-couscos, ble den champagnen Bollinger Spécial Cuvée, produsert av Bollinger, servert.

DESSERT: Til desserten, som er sjokoladepærer med cognac, sjokolade og kremfløte, ble det servert en Fonesca 10 year old Tawny, produsert av Fonesca Guimaraens.

