Endelig ... sol over Plankebyen

Det milde gråværet fortsetter gjennom helga.

– Det er ikke akkurat juleidyll, sier vakthavende meteorolog Rannveig Eikill ved Meteorologisk institutt til NTB.

– Det er relativt mildt i Norge generelt, og det blir grått og vått gjennom helga. Det er et svakt håp for hvit jul. Dette gjelder særlig i de sørlige delene av Norge, legger hun til.

Varmere klima

Årets gråvær kobles til klimaendringer, som de siste 30 årene har ført til at desember-temperaturen på Østlandet har økt med 1,2 grader og redusert sjansen for hvit jul.

– Hvis du bor i Oslo, er det 60 prosents sannsynlighet for at du får snø på julaften. Tidligere var det 80 prosents sannsynlighet for snø på julaften, sa klimaforsker Helga Therese Tilley Tajet ved Meteorologisk institutt i en pressemelding fredag.

– Lignende endringer ser vi også for andre byer og tettsteder på Øst- og Sørlandet, la hun til.

Temperaturendringene har også ført til høyere snøgrense og lavere snødybde.

Glatt

Mildværet og temperaturer rundt 0 grader kan likevel føre med seg andre utfordringer.

– Det kan gi problemer med føret, og det kan være glatt, advarer Olsen, som understreker at man ikke nødvendigvis kan se hvorvidt det er glatt.

Han anbefaler kjørende å ta en ekstra titt på værforholdene før man legger ut på turen.

– Og beregn god tid, og kjør forsiktig, understreker han.

