De to siste somrene har Andrea Isaachsen Olvin jobbet på Nordstrand kirkegård, hvor hun har stelt og plantet blomster på graver.

Og hun har stortrives.

– Sesongjobben jeg fikk første gang i 2018 endret alt. Før det følte jeg at jeg var uønsket i arbeidslivet, sier hun stille.

Som en fotball foran ansiktet

Andrea er svaksynt og beskriver synshemmingen slik:

– Det er som å gå med en fotball rett foran ansiktet. Jeg ser godt det som er på sidene, men ikke rett foran meg, sier hun.

Derfor er labradoodlen Ortis hennes øyne i hverdagen.

– Han ser det jeg ikke ser, og klapper kjærlig på hunden.

Fra hun var 17 år til hun var 21 år søkte hun en rekke deltids- og sommerjobber uten å få napp, uten en gang å bli kalt inn til intervju.

– Mange har ikke lyst til å ansette meg, og sier «det er vanskelig, det er problematisk, vi vet ikke om du får det til, eller dette har du ikke gjort før», sier hun.

Helt til hun en dag så annonsen fra Gravferdsetaten.

– Jeg søkte, og ble for første gang i mitt liv innkalt til intervju. Og fikk jobben. Og jeg fikk faktisk jobben gjennom mine egenskaper, og mitt potensial til å få til ting, smiler hun.

Annonsen fra Gravferdsetaten. Faksimile fra Aftenposten

– Hver dag jeg gikk på jobb den sommeren ga meg en følelse av mestringsfølelse. Jeg fikk til noe på samme måte som alle andre. Jeg var kanskje ikke like rask, men jeg er veldig nøye og opptatt av at gravene skulle se pene og skikkelige ut, sier hun.

– Det eneste jeg ikke kunne gjøre var å kjøre bil, eller golfbil rundt på kirkegården. Jeg kan, men burde heller ikke klippe gresset av risiko for å ødelegge noe. Jeg er god på presisjon, men ikke så god på presisjon på avstand, sier hun.

Året etter fikk hun jobben på ordinært vis, og til sommeren er hun igjen å finne på Nordstrand kirkegård.

– Jeg gikk fra å være assistent-vanner det første året, til å ha ansvar for at alt så pent ut andre året, sier hun med et smil.

– Mange betaler for å få stelt pårørendes graver, og i mai starter vi jobben med å spavende gravene, og gjøre dem klare for planting. I juni kommer det morsomme. Da planter vi blomster, og gjør kirkegården vakker. Det skal være en rolig og fin opplevelse å gå på kirkegården, og da er planter en viktig del, sier Andrea.

Heltidsstudent

Nå har jobben og mestringsfølelsen gitt henne muligheten til å starte på drømmen om å studere.

Nå studerer hun samfunnsvitenskap på MF-fakultetet i Oslo på heltid, og driver med interessepolitikk på fritiden.

– Jobben i gravferdsetaten ga meg økt selvtillit, og som en konsekvens av ble et engasjement vekket, og jeg begynte å engasjere meg i brukerorganisasjoner, sier hun entusiastisk.

I dag er hun med i Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne i Bydel Frogner og har verv i Blindeforbundet.

Står utenfor

43 prosent av funksjonshemmede i Norge er i arbeid, mot 75 prosent i resten av befolkningen. Arbeidsmarkedet er tøft, og det er enda tøffere for de med funksjonsnedsettelse, og mellom 70.000 og 100.000 mennesker som ønsker å jobbe, står utenfor arbeidslivet.

– Dette en veldig viktig ressurs som kastes bort. Samfunnet er nødt til å endre holdninger, slik at vi ansetter folk ut fra kompetanse, ikke fordommer. At mennesker med funksjonsnedsettelser har ordinære jobber med ordinær lønn og dermed blir synlige i arbeidslivet er i seg selv med på å endre folks holdninger. Dette har å gjøre med det mangfoldet vi skal ha i samfunnet vårt. Arbeid, i tillegg til inntekt, den viktigste arenaen for deltakelse, læring og sosialt nettverk, sier byråd for arbeid, sosiale tjenester og mangfold, Omar Gamal (SV) til Dagsavisen.

– Dere gjennomfører inkludering i stor skala. For det er ikke menneskene som det er noe galt med. Det er samfunnet som må endres, sier han.

Varmere samfunn

Tirsdag var han på besøk hos Gravferdsetaten, som feiret at de i disse dager lyser ut stilling nummer 50, 51, og 52 i et rekrutteringsordningen som startet i 2014.

– Jeg er her fordi jeg ønsker meg et varmere samfunn. For at vi skal få et varmere samfunn, må vi sørge for at alle får muligheten, og inkluderes i fellesskapet. Og dere her i Gravferdsetaten er best i klassen ved nå å å lyse ut stilling nummer 50, 51 og 52. Der er den virksomheten i Oslo kommune som har lyst ut flest av disse stilingene. Ved å gi mennesker med funksjonsnedsettelser muligheten både her på kontoret og utendørs på gravplassene. Flere av de som ett år har fått sesongarbeid, har året etter fått jobb på ordinært vis, sier Omar Gamal.

Saken fortsetter under bildet.

Andrea Isaachsen Olvin med følgesvennen Ortis, og byråd Omar Gamal. Foto: Tom Vestreng

Gravferdsetaten har bidratt til at Oslo kommune nå har lyst ut over 50 stillinger via rekrutteringsordningen for mennesker med funksjonsnedsettelser (tidligere traineeordningen for mennesker med funksjonsnedsettelser). Dette er et verktøy for å få ansatt flere personer med funksjonsnedsettelser i Oslo kommune. Det praktiseres en såkalt «positiv særbehandling», som betyr at personer som ikke har en funksjonsnedsettelse ikke vurderes for disse stillingene. For å bli ansatt må man oppfylle kvalifikasjonskrav til den spesifikke stillingen og ha en funksjonsnedsettelse - den kan være synlig eller usynlig og av fysisk eller psykisk art.

Rekrutteringsordningen startet som et prosjekt i 2014, og er nå gjort permanent.

