Dronningen og Magne Furuholmen klare for samme galleri

H.M. Dronning Sonja og Magne Furuholmen rykker inn med hver sin separatutstilling, som begge åpner 28. august og blir å se til 20. september.

De har tidligere samarbeidet om ulike kunstprosjekter, men nå får de to hus hver å vise sine verk i – samt at begge tar i bruk utendørsområdet.

Har lagt seg i selen

Dronningens utstilling heter «Utsnitt» og rommer ifølge pressemeldingen både grafikk og keramikk. Furuholmens har tittelen «Ornament» og er «en fargesterk og klar utstilling». Han byr på både billedkunst og krukker.

– Publikum får oppleve arbeider av to ulike kunstnere. Dog er det flere fellestrekk: begge er hardtarbeidende og kompromissløse, og begge har en utpreget sans for komposisjon og estetikk. Etter vår oppfatning har kunstnerne

virkelig lagt seg i selen til denne utstillingen. Vi håper og tror publikum vil være enige med oss – at resultatet har blitt en sterk og interessant utstilling, heter det fra Ole Dørje i Soli Brug Galleri i Greåker i Sarpsborg kommune.

