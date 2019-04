– Alle jeg snakker med i toppfotballmiljøet bare rister på hodet og skjønner ingenting av at en tradisjonsrik klubb som FFK og en by som Fredrikstad ikke har et lag i toppfotballen. Jeg er imidlertid sikker på at FFK kommer opp igjen – alt annet vil være naturstridig. Spørsmålet er bare når, sier tidligere landslagssjef, FFK-trener og Østsidens store sønn, Egil «Drillo» Olsen til Demokraten.

Ikke blant dem som hatet

Søndag serieåpner FFK hjemme mot Hødd, og forventningene til laget er skrudd opp etter fjorårets mer forsiktige tilnærming til lagets opprykkssjanser. I år har også klubben vært tydeligere: Bare opprykk er godt nok. Drillo er enig.

– Det er trist og nesten skandaløst at klubben ikke er høyere i systemet. Det er ikke mulig å ha et annet mål enn opprykk, mener Drillo, som håper FFK går opp – «til tross for at jeg er Østsiden-gutt», som han sier.

– Jeg var aldri blant dem som hatet klubben på den andre siden av elva. Jeg synes heller ikke det er så ille at Sarpsborg gjør det bra, og har vel hjertet litt i begge klubbene, erkjenner han, og mener et FFK-opprykk haster mer og mer for hvert år.

– Må passe seg

Det er Dagsavisens sportsredaktør Reidar Sollie (bildet) enig i.

– Vi har sett en nivåheving i 3. og 2. divisjon etter spissingen av seriesystemet, og det er enda viktigere nå å ta det steget fra 2. til 1. divisjon. FFK har dessuten mange lag med ressurser i samme avdeling, den klart tøffeste av de to avdelingene i år. Konkurransen fra stadig flere gjør at man sakker stadig akterut for hvert år som går. FFK må passe seg for ikke å bli etablert i 2. divisjon, mener Sollie, som følger Oslo-lagene på samme nivå tett.

Han har også et klart inntrykk av at FFK fortsatt er en populær klubb andre steder i landet.

– De har en arv med positiv og underholdende fotball, som ikke helt har sluppet taket i Fotball-Norge.

Også tidligere landslagsspiller André Bergdølmo (bildet), nå bosatt på Kråkerøy, er av samme oppfatning. Han uttalte til Demokraten tidligere i år:

– Jeg tror ikke det er mange i Fotball-Norge som ikke ønsker FFK tilbake til toppfotballen. Det er inntrykket mitt – det prates varmt om FFK overalt.

Både Drillo og Sollie peker på publikumsoppslutningen som en faktor for at FFK hører hjemme i toppfotballen.