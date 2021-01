Mannen er tiltalt for forsettlig drap etter at en mann i 40-årene døde i forbindelse med en slåsskamp ved en bolig på Lisleby i Fredrikstad 16. mars i fjor. Den tiltalte, som er fra Moss, har siden pågripelsen sittet i varetekt, men har hele tiden nektet straffskyld etter siktelsen om drap.

Dette vil bli opprettholdt når rettssaken starter i Fredrikstad tingrett tirsdag.

– Jeg vil ikke forskuttere dette i mediene før det blir lagt fram i retten, men kan si at vi kommer til å prosedere på at det ikke er det som står i tiltalen som er dødsårsaken, sier mannens forsvarer, advokat Vigdis Brandstorp til NTB.

Kvalt

Ifølge tiltalen skal 43-åringen ha kvalt offeret ved at han først grep tak rundt halsen og deretter holdt ham nede på en måte slik at lufttilførselen ble begrenset. Oslo statsadvokatembete har etter ordre fra Riksadvokaten tatt ut tiltale om drap, men dette er forsvareren uenig i.

– Vi mente at det var tvil om den sakkyndigrapporten politiet innhentet, og har derfor spurt to forskjellige rettsmedisinere i Sverige, som uavhengig av hverandre har kommet til et annet resultat enn hva de norske sakkyndige har kommet fram til, sier Brandstorp.

Hun beskriver situasjonen som vanskelig for den tiltalte. Et lite rettsmedisinsk miljø i Norge, hvor stort sett alle enten får rollen som sakkyndige eller må sitte i kontrollkommisjonen for de førstnevnte, førte til at forsvareren måtte lete etter kvalifiserte rettsmedisinere i utlandet.

Henvendelser ble sendt både til England og Danmark. Til slutt var det de to uavhengige ekspertene i Sverige som fikk tilsendt obduksjonsrapporten og de øvrige etterforskningsdokumentene som var relevante for å si noe om dødsårsaken. Disse vil nå vitne på video under rettssaken.

– Miljøet i Norge er så lite at vi ikke fant noen som ville avgi en alternativ sakkyndig uttalelse mot sine egne kolleger, sier Brandstorp.

Åpen gate

Kort etter at den nå avdøde kom til Lisleby den aktuelle mandagen, oppsto det en slåsskamp mellom de to mennene ute på gaten. Det var flere vitner til hendelsen, blant annet kvinnen som bodde i huset hvor den tiltalte var gjest, og tre andre som også var på besøk der. Flere naboer skal også ha sett det som skjedde.

Tiltalte nekter ikke for at han tok halsgrep, men sier det skjedde i selvforsvar da han selv ble angrepet, og at han som en erfaren kampsportutøver visste hvordan grepet kunne brukes kontrollert for å uskadeliggjøre et menneske, skrev Fredriksstad Blad i oktober.

Statsadvokat Anne Christine Stoltz Wennersten skal føre saken for påtalemyndigheten. Hun er tilbakeholden med å kommentere forsvarerens egne sakkyndige før saken starter i tingretten.

– Vi har tatt ut tiltale i lys av bevissituasjonen. Vi mener det er et forsettlig drap. Den tiltaltes bakgrunn er av en viss betydning, sier hun om at 43-åringen skal ha bakgrunn fra kampsport.

Statsadvokaten vil ikke kommentere hva påtalemyndigheten mener kan ha vært motivet for det som skjedde. Det er satt av sju dager til saken i Fredrikstad tingrett.

