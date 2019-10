Død mann ved kirken fortsatt en gåte

Det var torsdag den 27. september at det ble funnet en død mann i en bil ved fylkesvei 116, som går mellom Eggeroa i Råde og Skjønnerød i Fredrikstad.

Fortsatt er mange spørsmål ubesvart. Hvordan har det seg at en bil med en død mann inni sto i to dager ved et innsamlingspunkt for klær, ved en trafikkert vei i to dager uten at noen reagerte? Hvordan døde han? Har mannens fortid og bekjentskapskrets spilt en rolle?

Kriminelt miljø

– Vi venter fortsatt på svar på hva som har skjedd, og vil vente med å gi ut ytterligere informasjon om vedkommende som ble funnet på Onsøy, sier politiadvokat Marte Sofie Kjellesvig sier til Demokraten.

– Er dere noe nærmere et svar på dødsårsak?

– Vi vet fortsatt ingen ting, sier hun.

Politiadvokaten har tidligere bekreftet at mannen var tilknyttet et miljø der det er begått kriminelle voldshandlinger. Hun ville imidlertid ikke si noe om dødsfallet kan ha sammenheng med dette.

Ingen våpen

– Hvorfor vil dere vente med å gi mer informasjon om vedkommende?

– Det er av hensyn til familien.

Det var ingen spor etter skudd eller andre våpen i bilen, og derfor ingen spor etter ytre årsaker til dødsfallet, som betegnes som mistenkelig.

Mannen var meldt savnet i flere dager før han ble funnet. Bilen hans hadde blitt blitt etterlyst på Facebook av familien, og ble funnet ved Onsøy kirke av en passerende taxisjåfør.

