– Å samle 53 politikere og et titalls byråkrater til nettmøte samtidig ble en merkelig opplevelse. Vi er vant til å se hverandre ansikt til ansikt. Nå ble det bilde til bilde! humret Frp-politikeren etter det en times lange historiske møtet.

Roser IT-folkene

Siden 12. mars har formannskapet og kommunens politiske fagutvalg, som består av et titalls politikere, hatt flere møter på digitale plattformer. Denne gangen skulle det gjøres plass for nærmere 65 personer.

– Vi er inne i en tid hvor alle roser alle. Men i koronakrisen må vi også huske på IT-menneskene som ingen ser, men som ofte spiller en nøkkelrolle. At det lar seg gjøre å avvikle et møte med så mange deltakere samtidig var intet mindre enn imponerende. Jeg tror kunnskapen man nå har opparbeidet seg bør kunne brukes i kommunen når denne perioden er forbi. Denne digitale løsningen vil ta knekken på tidstyven tror jeg, sier Gjerløw til Demokraten.



Frps Eddie Gjerløw (70) har 20 års erfaring som IT-sjef i Fredriksstad Blad, men medga likevel at det var en underlig opplevelse å være digitalt tilstede med nærmere 60 andre politikere og administrasjonsfolk. Foto: Privat

Hjalp representantene

Også ordfører Jon-Ivar Nygård (Ap), som ledet orienteringsmøtet om korona-situasjonen, mener IT-staben fortjener honnør:

– Uten å ta for hardt i, vil jeg si at Fredrikstad kommune i svært mange år har hatt en framoverlent holdning til IT-teknologi. Vi har masse flinke, proaktive folk i data-avdelingen og i forbindelse med dette historiske møtet gjorde de også en kjempejobb med å hjelpe politikerne med den tekniske biten. Under møtet var det kun én representant som falt ut, poengterer Nygård.

– Så inntil videre møtes bystyret digitalt?

– Ja, det er riktig. Torsdagens møte var en test for å finne ut om dette er en farbar måte å gjøre det på. Det eneste vi må finne ut av er hvordan voteringene kan skje på enkleste måte. Prøve-chattingen og håndsopprekningen via en blå knapp fungerte nok ikke helt som det skulle. Men dette skal vi som sagt finne ut av, sier ordføreren til Demokraten.

