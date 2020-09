– Studiet synes å vekke en bredere interesse enn andre helsefag på tvers av kjønn, kan rektor Lars-Petter Jelsness-Jørgensen slå fast.

For tallene lyver ikke. Blant førsteårsstudentene på sykepleierstudiet ved Høgskolen i Østfold (HiØ) er andelen menn bare 16 prosent. Paramedisinstudiet, som er nytt ved skolen dette studieåret, har til sammenligning en andel mannlige studenter på 38,7 prosent.

– Det kan kanskje tenkes at det akuttmedisinske virker mer forlokkende på en del menn, men det kan også henge sammen med tidligere, mangeårig profilering av sykepleieryrket, spekulerer rektoren, som selv gikk mot strømmen i sin tid og er utdannet sykepleier.

Rett inn på topp ti

Tall fra 2019 viser at andelen menn utdannet innen helse- og sosialsektoren på landsbasis var bare 15,5 prosent. Av sysselsatte med helse- og sosialfaglig utdanning var andelen menn 16,6 prosent, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Bachelorstudiet i paramedisin går over fire år og gir 180 studiepoeng, og ble i den første søkerperioden HiØ-studiet med høyest inntaksgrense og nesten 21 søkere per studieplass. Nesten 600 søkere fikk ikke plass.

– Studiet gikk rett inn på topp hos oss og dessuten inn på topp ti-lista i Norge, forteller rektoren.

Statsråd Henrik Asheim likte det han fikk høre fra paramedisinstudent Daniel Hansen. I midten, informasjonssjef Tore Petter Engen ved Høgskolen i Østfold. Foto: Martin Næss Kristiansen

Blant dem som søkte og fikk plass er Daniel Hansen, som er ambulansearbeider og nå skaffer seg bredere kompetanse. Han forteller at han trives med valget etter sine første uker.

– Vi har vært klar over at dette studiet har vært ønsket og etterspurt av samarbeidspartnere i helsetjenesten, men at studiet skulle gå rett inn med toppnotering i første runde var veldig gøy. Det er liten tvil om at den prehospitale helsetjenesten vil bli ytterligere styrket gjennom denne utdanningen, uttalte rektor Jelsness-Jørgensen til høyskolens egne nettsider tidligere i år.

Regjeringsbesøk

HiØ er blant de fire utdanningsinstitusjonene i landet som tilbyr paramedisin utlyst gjennom Samordna opptak. Av disse hadde kun OsloMet flere søkere enn HiØ til bachelorstudiet i paramedisin i våres.

Studiet har nå også tiltrukket seg oppmerksomhet fra regjeringshold. Mandag fikk Høgskolen i Østfold og paramedisinstudiet besøk av forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) og partifelle og stortingsrepresentant for Østfold, Tage Pettersen.

– Statsråden fikk et praktisk og teoretisk innblikk i paramedisin samt en innføring i betydningen av høyere utdanning i vår region i et historisk perspektiv. Han fikk også se de nye lokalene på baksiden av Fredrikstad stadion, hvor vi får et 200 kvadratmeter stort simuleringssenter med blant annet full operasjonssal og akuttmottak, forteller Jelsness-Jørgensen.

Sykehuset heier

«Som paramedisiner vil du gi den første livreddende behandlingen til mennesker som trenger akutt medisinsk og psykososial hjelp. Du må være i stand til å holde hodet kaldt og bruke din kunnskap og dine ferdigheter i krevende situasjoner der tid vil være er en mangelvare. Måten du handler på når det haster som mest vil kunne utgjøre forskjellen mellom liv eller død for den eller de som er rammet», står det i beskrivelsen av studiet. Men det er en egen, fullverdig utdannelse. Man trenger ikke å ha fagbrev som ambulansearbeider først.

Sykehuset Østfold har i ti år vært en pådriver for at høyskolen skulle kunne tilby bachelorstudium i paramedisin, ifølge Liv Marit Sundstøl (bildet), som er sjef for klinikk for akuttmedisin. Sykehuset har også jobbet tett sammen med høyskolen og vært med på å utforme og etablere det nye studiet.

– Nå er det endelig på plass, og det er vi veldig glad for ved sykehuset. Ikke minst er vi glad for at det var så mange søkere. Noen av dem er blant våre faste ansatte. Vi har allerede en høy kompetanse i ambulansetjenesten i Østfold i dag, men kompetansekravene både øker og endrer seg slik at det er behov for mer og ny kompetanse i tillegg til det vi har. Det ønsker vi etter hvert å hente fra paramedisinstudiet på Høgskolen i Østfold, sier Sundstøl.

Utviklingen er at man ønsker mer behandling i ambulansen, forklarer hun. Pasientstrømmen dreies mot tilbud utenfor sykehuset, nærmere hjemmet. Paramedisinstudiet vil gi fullverdig kompetanse til å jobbe i ambulanse både operativt og teoretisk, og vil også favne arbeid ved legevakt og i akuttmottak.

