Av: Arne Børresen

Atle Ottesen kjenner seg ikke igjen i kritikken fra Hannah Berg om at byens politikere ikke jobber målrettet for å forbedre situasjonen for yngre førstegangsetablerere.

– Senest nå på vårt årsmøte vedtok vi forslag som skal følges opp lokalt og inn mot det sentrale programarbeidet. Boligpolitikk og sosial boligpolitikk har stått høyt på dagsorden de siste tiårene, sier Ap-gruppelederen.

Han forteller at partiet tok initiativet til å lage den første boligsosiale planen langt tilbake i tid og har passet på å få laget nye oppdaterte planer med boligsosiale tiltak.

– Fredrikstad kommune har realisert mange tiltak for utsatte grupper. Vi fikk også laget en egen boligplan for Fredrikstad for noen få år siden.

Studentboliger og utleieleiligheter

– Det er verd å nevne at vi har bidratt til en offensiv satsing på studentboliger her i byen, sier Ottesen til Demokraten, og presiserer at Fredrikstad kommune har flere utleieleiligheter for ungdom som er organisert som stiftelser.

– Boligene ble realisert i samarbeid mellom kommune og boligbyggelag. Vi har tildelingsrett i flere av disse. Vi har også og mange kommunale boliger for vanskeligstilte. En viktig måte å «regulere» boligmarkedet på er å sørge for at det bygges nok boliger. Der er Fredrikstad flinke i klassen. Noen vil sikkert si at «ja, men det bygges bare dyre byleiligheter». Til det vil jeg si at det frigjør andre boliger i markedet. Det samme bidraget gir også bygging av boliger for spesielt utsatte grupper. Det frigjør boliger i markedet.

FOBBL tilhører fortiden

I Fredrikstad og omegns boligbyggelag møttes politikerne og fagekspertisen i et felles styre fra 1946 til 2008. Ottesen har ikke tro på at en slik løsning vil gjenoppstå, men presiserer at boligbyggelaget fortsatt eksisterer fortsatt som en del av OBOS.

– De bygger stadig prosjekter i byen vår. Det er lite sannsynlig at boligbyggelaget i sin opprinnelige form vil være foretrukket virkemiddel for å forsterke den sosiale boligpolitikken i 2020. Vi har mer tro på å stille krav til for eksempel boligsammensetning i framtidige prosjekter slik kommunens boligplan skisserer, siet Ottesen.

– Vil du si at Rødt har et større fokus på boligsosial politikk rettet mot unge enn hva Ap har?

– Fredrikstad kommune har vedtatt og fulgt opp flere boligplaner og planer for boligsosial politikk de siste årene. Så dette er noe vi har hatt fokus på lenge. Vi vedtok senest en omfattende boligplan for hele befolkningen i 2016. Planen vil bli gjennomgått også i denne valgperioden.

– Kan ikke ha politikk som ser fin ut på papiret

Inntil 2012 hadde Fredrikstad kommune en tomtepolitikk hvor kjøperen kunne betale en fastsatt pris for grunnen som skulle erverves. Var det flere interessenter til en og samme tomt ble det lodd-trekning. I 2012 bestemte bystyret at det skal være markedet som styrer tomteprisen.

– Når kommunen – etter flere år uten å selge noe – for et par år tilbake la ut 37 byggetomter på Bekkevold, ble de billigste tomtene til rundt 600.000 kroner solgt for rundt millionen. Det er ikke utenkelig at flere unge ble sittende som taperne i denne kampen?

– Det har vært viktig for oss at salg av tomter skal være rettferdige. Det betyr at i mange tilfeller kunne man tidligere skaffe seg en billigere tomt som kunne selges videre til høy fortjeneste. Dette kan vi ikke regulere. Det var ingen mulighet til å sikre at den som trengte det mest, fikk billig tomt av kommunen. Vi kan ikke ha en tilfeldig politikk som ser fin ut på papiret. Alle tomtesalg i Fredrikstad kommune er fellesskapets verdier og inntektene går tilbake til fellesskapet, poengterer Ap-gruppelederen.

Ottesen er likevel enig i at unge bør kunne slippe å bo hjemme til de er 30.

– Det er beklagelig at terskelen for å komme inn på boligmarkedet har blitt høy. Det er ikke greit at en må være avhengige av at foreldre eller besteforeldre skal være kausjonister for å få seg en leilighet.

