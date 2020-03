Denne uken fikk barna i femteklasse på Rød skole på Onsøy i Fredrikstad i oppgave å skrive hva de tenker om den situasjonen Norge og verden er i nå. Under kan du lese noen av tekstene som lærerne Espen, Tonje og Trine fikk.

Ole Mathias Borg (10 år) ga det gode, litt slagord-aktige svaret «Lag deg en fin dag»: Fem små ord, med så stor betydning.

– Hvor tok han det fra?

– Det er noe han har tenkt fram etter å ha sett pressekonferansen for barn, som Erna Solberg holdt. Også har vi snakket om det hjemme, sier mamma Therese Borg.

– Hvordan går det egentlig, med isolasjonen?

– Han synes det er kjedelig. Forrige torsdag sto de klar til å gå på scenen med Skatten på sjørøverøya, der han spiller tjeneren John. Det ble en stor nedtur, for det var ingen som kom.

Torsdag var dagen da Norge ble stengt. Forestillingen ble avlyst. Barna sendt hjem, til usikkerhet og deretter isolasjon for å begrense spredning av korona-viruset. Ole har heldigvis en søster som er to år eldre, som han kan leke med - og kjekle med. Så det går forholdsvis greit, sier mamma Therese.

– De er ute på trampolinen og leker i hagen. Det hjelper.

Samleside: Alt du trenger å vite om korona

«Lag deg en fin dag»

Til Trine



Det jeg tenker om det som skjer i dag er veldig spesielt forhold til det som skjedde før. Men jeg tenker at jeg er heldig som bor i Norge. For her i Norge har vi veldig bra sykehus og mange mennesker som jobber for å ta vare på de som er syke og de som trenger det.

Det som jeg har lært om korona- viruset er at det er veldig smittsomt. Det er ikke farlig for friske barn, men de som er eldre eller er syke fra før kan det være litt farligere for. Så det er bra å vaske hendene godt med såpe og vann ofte eller hvis du ikke har det tilgjengelig, så ta Antibac.

De fattige landene i verden har ikke like stor tilgang på såpe og rent vann, så der vil viruset spre seg raskt. Det har ikke vært så strenge regler før når Norge har vært i fredstid. Så det er viktig å følge forhåndsreglene som Erna snakker om.



Året 2020 kommer jeg alltid til å huske fordi skolene ble stengt.

Lag deg en fin dag

Hilsen Ole (10)

«Dumt at jeg ikke kan gi klemmer»

Til Tonje

Jeg syntes det er dumt at det er et virus i Norge.

Jeg syntes det er kjedelig og ikke kunne leke med venner og ikke sparke fotball.

Jeg syntes det er trist at folk blir syke og ikke kan dra på jobb, barnehage og skoler.

Jeg syntes det er dumt at vi har regler som og ikke dra på trening ikke dra på skole ikke leke med venner bare med søsken.

Jeg syntes det er dumt at jeg ikke kan gi klemmer.

Jeg syntes det er trist at folk kan miste jobben.

Jeg syntes det er trist at fotballkamper blir avlyst.

Jeg syntes det er trist at treningssenter er stengt.

Elias (10 år)

«Det blir mindre forurensning»

Hei Espen 😁

Jeg syns det er litt kjipt at Korona viruset gjør at skolen er stengt. Men det er greit at vi har hjemmelekser. I starten var jeg redd for Korona viruset, men nå tenker jeg at jeg ikke kan bli så veldig syk av Korona viruset. Det står i avisa at barn ikke blir så veldig syke.

Men jeg må fortsatt være hjemme, sånn at jeg ikke kan smitte andre hvis jeg får viruset. Det er litt kjedelig og bare være hjemme, men mamma og pappa kommer med forslag vi kan gjøre inne og ute, så lenge vi ikke leker med venner.

I Kina begynte Korona viruset, og nå hører menneskene i Kina på reglene og holder seg inne. Det gjør at viruset blir mindre, og færre mennesker blir smittet.

Derfor er det viktig at vi gjør det samme i Norge å.

Det som er bra med Korona viruset er at det blir mindre forurensning.

Hilsen Maria (10 år)

«Redd for å miste en jeg elsker»

Hei.

Det som bekymrer meg med corona-viruset er at det blir flere og flere som blir smitta av det viruset både i Norge og i verden.

Vi må holde oss unna hverandre, og passe på hverandre og hoste i armhulen og vaske hendene. Først må vi vaske hendene for å ta på hverandre.

Mange konserter og fotballkamper og show blir stengt på grunn av covid-19. Det synes jeg er trist. Det er ikke så alvorlig sammenlignet med sykdom, død og pengeproblemer. Men så er det likevel alvorlig fordi det også er mye penger i toppfotball og ulike show.

Jeg synes at det er veldig kjipt at jeg må være hjemme og gjøre lekser og ikke være ute.😥😥😥😥😥😥😥

Det er mange som dør av covid-19, men det er nesten bare folk over 67 år som dør. Man kan dø av covid-19 selv om man ikke vet at man har sykdommen. Jeg er redd for å miste en jeg elsker og at han eller hun dør.

Kuba (10 år)

«Kommer jo til å gå fint til slutt, håper jeg»

Hei.

Jeg synes det er litt rart at alt stenges og at jeg ikke kan dra på trening og sånt.

Men det kommer jo til å gå fint til slutt, håper jeg.

Det er litt kjedelig at jeg ikke kan leke med venner, men det går fint for jeg kan

jo bare ringe og snakke med dem.

Det er litt trist at så mange dør.

Jeg tenker litt på oldemor som bor alene og vi kan ikke besøke henne engang.😢

Hilsen Jakob (10 år)