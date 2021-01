Av: Ragnhild Heyerdahl

Da LO-Aktuelt møtte Norstad for ett år siden, var hun ganske fersk som tillitsvalgt. Til tross for kort fartstid i forbundet hadde hun fått den store jobben med å lede det største fylkeslaget, SL Viken.

Dette er Jeanines egne ord, som fortalt til Ragnhild Heyerdahl:

– Jeg hadde forventet et stort arbeidstrøkk, men det har kommet i en annen form enn jeg hadde regnet med. Det har vært dager da jeg har følt at nå drukner jeg. Jeg er hovedtillitsvalgt, fylkesleder og medlem i landsstyret. I tillegg leder jeg landsmøtekomiteen som skal planlegge SLs landsmøte i april.

Jeg har fått gjort mye av det jeg ønsket å gjennomføre. Samtidig kjenner jeg på egen helse at det har vært et tøft år. Siden 12. mars har jeg knapt hatt tid til å spise lunsj i løpet av arbeidsdagen. Jobben starter før du er ute av morgenkåpa, og du går aldri hjem. Det kommer mange henvendelser på kveldstid og i helger. Jeg prøver av og til å logge av. Samtidig må jeg være tilgjengelig. Våre tillitsvalgte jobber på spreng ute på skolene. Det er nå våre medlemmer skal oppleve at vi som arbeidstakerorganisasjon er på.

Jeanine Norstad: «Hvor rødt må det bli før tiltak som beskytter barnehagebarn, elever og ansatte innføres?»

Nå som vi er inne i en andre bølge av pandemien opplever vi at flere lærere tar kontakt. Mange er redde for smitte. Vi ønsker ikke en nedstengning, men vi har etterlyst flere tiltak for bedre smittevern. Selv om det har lyst rødt i mange kommuner, har tiltaksnivået i skolene vært gult. Det har skapt mye frustrasjon. De ansatte i skolen har hatt et kjempestort arbeidspress over lang tid, også før koronaen. Vi ser at mange er slitne.

Vi har et viktig landsmøte foran oss i 2021. Jeg håper at det kan bli gjennomført fysisk, og at ingen må takkes av digitalt. Ellers drømmer jeg om et regjeringsskifte til høsten, slik at vi kan få en tillitsreform i offentlig sektor.

