Mange festivaler har fått nyhetsoppslag i sommer på grunn av at festivalområdene har blitt forlatt med store mengder søppel liggende igjen. Daglig leder ved Månefestivalen, Torill Frydenlund, sier de er veldig opptatt av å holde det ryddig.

– Vi har en egen egen renholdsgruppe som sørger for å holde festivalområdene ryddige. Det er viktig at det blir ryddet. Beboere i Gamlebyen har fortalt oss at det aldri er ryddigere enn etter at vi har vært der. Tøihusplassen var helt ryddet en halvtime etter at konserten var over og folk hadde dratt. Det blir ryddet hele dagen, forteller Frydenlund.

Mye utsolgt

Det begynner å bli få plasser igjen for å få med seg årets Månefestival. Daglig leder ved festivalen, Torill Frydenlund, forteller at mye er utsolgt.

– Det er stort sett utsolgt, men det er fortsatt dagbilletter igjen for fredag og søndag. Det er også noen festivalpass igjen, som gjelder for hele helgen, sier hun.

Forventninger

Arrangørene har store forventninger til årets festival og sier de har vært heldige med været.

– Vi har noen utfordringer med varmen og har leid inn masse vifter som skal stå på scenen, hvor det blir varmest. Ellers regner vi med at det skal gå smertefritt, sier Frydenlund.

Månefestivalen har et stort program. Selv gleder hun seg veldig til de lokale artistene og bandene.

– Vi har veldig mye spennende i år, men jeg må innrømme at jeg gleder meg mest til The Running Number og Ricochets som er lokale.

Skiller seg ut

Torill Frydenlund forteller at Månefestivalen har et stort og bredt tilbud til alle som har lyst til å være med på festivalen. Du kan også dra på Månefestivalen uten å bruke en krone.

– Tre av scenene (hip-hop-scenen, Ø på Månescenen og den lille scenen på Torget) er gratis. Dermed er det mulig å få topp festivalstemning uten å bruke en krone, sier hun.

Resultat av godt samarbeid

Lørdag kan festivaldeltakere få med seg resultatet av «Verden på Månen». Det er et samarbeid Månefestivalen har med Musikkbryggeriet i Oslo. Samarbeidet gjelder unge flyktninger som er opptatt av musikk - og disse skal få opptre på Månefestivalen lørdag.

– De spiller mye R&B og soul musikk. De hadde siste øving torsdag og ryktene sier at det låter veldig bra. Resultatet kan man se fra klokken 14 på Torget. Det er ekstra gøy å gi unge mennesker som vil jobbe med musikk en mulighet til å stå på en konsertscene, sier Frydenlund.

Månen på Månefestivalen

I tillegg til konserter, vil det også bli en kunstinstallasjon for å markere 50-årsjubileet til månelandingen. Det blir også gratis sirkusforestillinger i helgen. Fullt progrram finner du på Månefestivalens nettsider.