Det du må vite om kjøpesentrene nå

Fredrikstads fire kjøpesentre håndterer korona-situasjonen ulikt. Under finner du de justerte åpningstidene. Det vil til enhver tid være butikker som har stengt, eller har andre restriksjoner enn det som fremkommer i saken.

Kriseberedskap hos Olav Thon Gruppen

Olav Thon Gruppen og Thon Eiendom skriver på sine nettsider at de følger situasjonen nøye og følger helsemyndighetenes råd og anbefalinger. De videreformidler også informasjon til gjester og besøkende om viktigheten av god håndhygiene.

Thon Eiendom en egen beredskapsgruppe som jobber med situasjonen fortløpende. Situasjonen har også stor oppmerksomhet i styret og konsernledelsen i Olav Thon Gruppen. De ønsker at kjøpesentrene de eier og forvalter drives som normalt utover endringen i åpningstider som er beskrevet over.

– Olav Thon Gruppen tar inn over oss den alvorlige situasjonen som dette medfører for det norske folk, og ønsker å bidra til at antall smittede ikke eskalerer ytterligere i Norge. Sikkerheten for våre kunder og ansatte er svært viktig for oss, skriver de.

Tiltak på kjøpesentrene:

Vi øker renholdet i kjøpesentrene generelt og med spesielt fokus på berøringsflater.

Informasjon om hvordan en unngår smitteoverføring i kjøpesentrene.

Anmoder kundene og ansatte i butikkene om hygienetiltak.

Senterledelsen, vektere, renholdspersonale på våre kjøpesenter skal jobbe mest mulig adskilt.

Åpningstider Østfoldhallene:

Meny 09 - 20 (18)

Zoo-Hjørnet 10 - 20 (18) og 18-20 via egen inngang.

H&M 11-17(11-17)

Åpningstidene til senteret og leietakere kan bli endret – se senterets Facebookside for løpende oppdatering.

Farbror Melker, Cafè Royal, Cafè Mesanin, Råde Bakeri (v/Cubus), Synsam, Nikita, Uniq Studio, og Voksing House holder stengt.

Åpningstider Torvbyen

På CityCon-eide Torvbyen kjører de fleste butikkene egne tider og rutiner. På nettsiden torvbyen.no legges det ut oppdaterte tider på de butikkene som har avvik.

De setter det opp på denne måten:

Åpningstider torsdag

Kjøpesenteret er åpent 10–20

Butikkenes avvikende åpningstider i dag

Mester Grønn 11.00-17.00

Outland 10.00-18.00

Åpningstider Begby senter

Ordinære åpningstider gjelder, men de kan endres uten varsel.

Korona-tiltak på senteret:

Begby senter følger rådene fra folkehelseinstituttet og lokale helsemyndigheter. Hygieneplakater er opphengt i senteret, og vi oppfordrer kunder og ansatte sterkt om å følge hygienerådene. De har oppgradert renholdet på senteret med ekstra fokus på berøringsflater.

Åpningstider Østsiden senter

Nille (redusert åpningstid):

10-18 hverdager

10-15 lørdager

Biltema:

Mandag - fredag 08.00 - 20.00

Lørdag 09.00 - 18.00

Vitus apotek:

mandag-fredag: 09:00-18:00

lørdag: 09:00-15:00

Vinmonopolet:

Ordinære åpningstider gjelder

OBS: Vinmonopolet har ingen handlevogner eller kurver i sine lokaler. Skal du handle mye, er det lurt å ta med et handlenett.

Rema 1000: