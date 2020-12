Navn i nyhetene

Hvem: Knut Stensrud (73).

Hva: Tidligere HamKam-spiller, bosatt på Begby, FFK-patriot.

Aktuell: Svigerfar til nyansatt landslagstrener i fotball, Ståle Solbakken. Uttalte til Fredriksstad Blad at ansettelsen ikke kom som noe sjokk.

Som mangeårig svigerfar til landslagstreneren – hvilke fordeler bør det gi deg?

– Hehe, jeg tror ikke det skal gi meg andre fordeler enn at jeg har en fin svigersønn som tar godt vare på dattera mi og barnebarna mine.

Hva var det første du skrev eller sa til ham etter at den nye trenerjobben var sikret?

– Det ble bare en kort melding, hvor jeg gratulerte. Jeg visste jo litt i forkant, da.

I hvilken grad tror du han vil lykkes i jobben?

– Han vil lykkes, men det kommer selvsagt an på en rekke forutsetninger og hvilke spillere han har til rådighet hver gang en tropp skal tas ut. Men han kommer til å gjøre maksimalt ut av dem han har til rådighet, slik han har gjort i HamKam og København.

Du er vel programforpliktet til å ha trua på ham?

– Nei, absolutt ikke. Men Ståle er veldig sterk både fotballfaglig og mellommenneskelig samt at han har resultater å vise til.

Hvor langt unna er du i å gjøre ham til FFK-supporter?

– Nei, altså, jeg er jo FFK-supporter selv, og kona mi Wenche sitter i klubbstyret, så... men Ståle sendte jo en hilsen til klubben på opprykksdagen for å gratulere, og jeg vet at han ser på FFK som en gammel storhet, som han ønsker seg tilbake i norsk toppfotball akkurat som han ønsker HamKam tilbake. Jeg vet han beundrer FFK som klubb, det har med historien og interessen rundt klubben å gjøre.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Jeg vil si jeg er relativt belest, men jeg har vel ikke akkurat en favorittbok. Det måtte bli psykologiboka på lærerskolen, da.

Hva gjør deg lykkelig?

– Det er å ha det greit i hverdagen, å kunne betale regningene mine og ha det godt familiært. Det er hverdagen som teller.

Hvem var din barndomshelt?

– Det var, eller er fortsatt, Marius Langberg. Du husker kanskje han Stange-karen som fikk «Årets ildsjel»-pris under Idrettsgallaen for noen år siden (2013, journ.anm)? Det var han, og han vokste jeg opp med rundt meg. Han var treneren min og et stort forbilde.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– Jeg kan være litt rask til å mene, og burde kanskje noen ganger holdt kjeft litt lengre før jeg sier hva jeg mener.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Det gjør jeg blant annet på fotballturene til England, som jeg drar på med Selbak Old Boys, kameratgjengen der. Da skeier vi jo ut på forskjellige måter, uten at jeg trenger å gå noe nærmere inn på det.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog mot?

– Det er mye. Jeg har gått i mange. All mulig urett er verdt en demonstrasjon.

Er det noe du angrer på?

– Nei, jeg har lært meg med årene at gjort er gjort.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Nja, det spørs om det skal være positivt eller negativt vridd, da. Men i negativ retning, kunne det kanskje bli han Jon Helgheim i Frp, så jeg kunne si ham noen sannhetens ord. Med ham er jeg nok politisk uenig i det aller meste.

