Selvmord – et samfunnsproblem kirken er forpliktet til å bekjempe

I mange europeiske land er selvmord den ledende dødsårsaken blant gutter og jenter i aldersgruppen 15-24 år. Dette gjør selvmord til et samfunnsproblem, og som kirke er vi pliktet til å bidra til et åpent samfunn hvor vi våger å bry oss, våger å snakke om det og våger å be om hjelp til å leve.

Søndag 10. september markeres FNs verdensdag for selvmordsforebygging i gudstjenesten i Glemmen kirke klokken 11.00. Generalsekretær i Kirkens SOS, Lasse Heimdal, kommer på besøk. Han skal delta i gudstjenesten og fortelle om deres arbeid under kirkekaffen.

Anne Marthe Olaussen (til venstre) og Hege Fagermoen, begge i Den norske kirke Fredrikstad. (Den norske kirke)

Kirkens SOS er en viktig aktør i selvmordsforebygging, organisasjonen møter alle typer mennesker som står i vanskelige livssituasjoner og som trenger noen å snakke med.

Onsdag 13. september markeres dagen i Fredrikstad på ulikt vis, blant annet med en gåtur klokken 10.30 fra Fontenehuset i sentrum til Håpets Katedral. Her får vi høre en appell fra sokneprest Hege Fagermoen og leder i Dialogforum, Tariq Alsagoff.

Ta gjerne med deg en oransje rose og marker din støtte på denne viktige turen. Mer informasjon om disse og andre arrangement finner du på nettsidene til Leve.

