Politisk ledelse må lytte til innbyggerne

Da det ble kjent at det rødgrønne flertallet ville gi dispensasjon i forhold til krav om reguleringsplan, og godkjenne bruksendring for Ilaveien nr. 32 fra kontorlokaler til forsamlingshus for «Al-Huda Islamsk Senter», som har over 1300 medlemmer, var det mange som umiddelbart ble bekymret.

Kommunedirektøren innstilte i første runde på at det ikke burde gis dispensasjon ift. reguleringsplanen, men dette ble tilsidesatt av Arbeiderpartiets leder i planutvalget som innstilte på at man skulle gi dispensasjon. Fremskrittspartiet fremmet da kommunedirektørens forslag om reguleringsplan fordi vi mener at denne saken berører mange, og at regulering er viktig for at omgivelsene skal bli hørt.

Ved dette lokalvalget er noe av det viktigste for meg, og Fredrikstad Frp, at byen ender opp med politikere i bystyret som ser innbyggernes behov og lytter til deres meninger. En ordfører og et flertall, som vil legge mest mulig til rette for både næringsliv, private aktører, organisasjoner og enkeltinnbyggere. Frp vil si ja til søknader, også dispensasjonssøknader, men det forutsetter at det ikke foreligger tungtveiende grunner til å si nei. For innbyggerne og næringslivet i området Ilaveien, Solheimsveien og Ila Allé er det sånn vi ser det flere tungtveiende grunner til at dagens politiske ledelse skulle sagt nei til en dispensasjonssøknad.

Ole Johan Lakselv, 4. kandidat for Fredrikstad Frp. (Fremskrittspartiet)

Bekymringene knytter seg i all hovedsak til endringer i trafikkbildet, mangelen på parkeringsplasser, og de problemer dette vil medføre i et allerede sterkt trafikkbelastet område. Sikkerheten til barn og myke trafikanter samt fremkommelighet for nødetatene er også noe som bør belyses gjennom en fullverdig regulering. Riktignok er det utarbeidet et trafikknotat – ingen fullverdig analyse – hvor man forsøker å underbygge at en bruksendring kun vil føre til mindre endringer av trafikkbildet, altså at en bruksendring fra kontorlokaler med ca. 30 ansatte til et forsamlingshus for en menighet med over 1300 medlemmer. Frp er ikke i tvil om at dette vil medføre store endringer både med hensyn til trafikkbildet og for boligområdet.

Støybildet er også en bekymring for beboerne i nabolaget. Senteret er ment å være et samfunnshus og aktivitetssenter med et bredt tilbud, med alt fra leksehjelp for vanskeligstilt ungdom, bordtennis, biljard, datarom, studio for lyd- og bildeproduksjon, kurs- og undervisningslokaler, bedehus og lokale for ulike arrangementer på dag- og kveldstid frem til kl. 22 på hverdager, fredagsbønn og arrangementer i helgene. Med dette som bakgrunn så er det vanskelig å forstå argumentasjonen om at det ikke vil generere vesentlig med støy, trafikk og parkeringsutfordringer.

Et innbyggerinitiativ. som er underskrevet av 313 innbyggere i området Ilaveien, Solheimsveien og Ila Allé er sendt kommunen hvor de krever en fullverdig planprosess i håp om å bli hørt. Ordføreren og den sittende politiske ledelse har på sin side valgt å overse/tilbakevise dette innbyggerinitiativet.

Klage fra Fremskridt 10 AS skal til behandling i planutvalget 31. august og bystyret 7. september. Her vil Fremskrittspartiet ta til følge klagen fra Fremskridt 10 AS om at prosjektet ikke har tilpasset parkeringsløsning. Klagene så langt og det avviste innbyggerinitiativet har pekt på en rekke forhold som underbygger at det må gjennomføres en planprosess for bruksendring. Dersom Frp ikke får medhold i bystyret om at det må gjennomføres en planprosess blir saken sendt Statsforvalteren for endelig avgjørelse.

