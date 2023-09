Morgendagens samferdselsutfordringer krever kloke løsninger

Gode veier og et godt kollektivtilbud er viktig for at folk skal kunne leve og skape i hele Østfold, står det i valgprogrammet til Senterpartiet. Det er helt sikkert et utsagn som de fleste partier er enige om.

Samtidig er det mange utfordringer. Utbygging av dobbeltspor på Østfoldbanen blir mye dyrere enn antatt og har stoppet opp. Det er et stort etterslep på vedlikehold av fylkesveier. Det er behov for flere gang- og sykkelveier. Østfold har mange dårlige grusveier som skulle vært asfaltert. Listen over utfordringer er lang.

Senterpartiet ønsker at Østfold skal være et innovativt foregangsfylke som våger å se på nye løsninger for kollektivtransport med økt bruk av vannveiene og smart trafikkavvikling, og som våger å utfordre gjeldende veinormaler for bygging og vedlikehold av vei, gang- og sykkelsti.

Håkon Tolsby, Østfold Sp. (Privat)

Det blir viktig å redusere vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene og gjøre fylkesveiene mer trafikksikre. Dette må prioriteres før det vedtas nye store veiprosjekter. Det må lages en plan for oppgradering av grusveiene i fylket med målsetting om å legge fast dekke. Fast dekke reduserer behovet for fremtidig vedlikehold, og det er viktig.

Det er et stort behov for å bygge flere gang- og sykkelveier, gjerne med enklere standard. Dessuten må vi i Østfold vurdere muligheten til å utnytte gamle ferdselstraseer. Målet må være mer gang- og sykkelvei for pengene samt å spare areal og matjord.

Det er et mål at flere skal kjøre kollektivt. Derfor ønsker Senterpartiet å videreføre prosjektet med felles betalingsløsning for sømløse kollektivreiser i Østfold, Akershus, Buskerud og Oslo med både buss og ferge og arbeide for å utvide billettsystemet med togreiser. Senterpartiet mener også at det er viktig å prøve ut alternative kollektivtilbud som er tilpasset brukeren der tilbudet er dårlig. I Aremark er det et forsøk med bestillingstransport gjennom en utvidet Flex-ordning. Slike forsøk må det bli flere av.

Arbeidet med dobbeltspor på Østfoldbanen har dessverre stoppet opp, men behovet har ikke blitt mindre. I påvente av dobbeltspor ønsker Senterpartiet å bygge krysningsspor på strategiske steder slik at togavgangene kan økes og mer gods- og passasjertrafikk kan legges over på bane, nå. Det haster, for kapasitet på Østfoldbanen er sprengt.

Senterpartiet er imot byggingen av en tredje rullebane på Gardermoen. Utfra hensyn til økonomi, miljø og jordvern er det eneste fornuftige å gjenåpne Moss Lufthavn Rygge hvor rullebane og infrastruktur allerede er etablert. Det vil være et stort løft for næringsliv og boattraktivitet i fylket vårt hvis flyplassen kan gjenåpnes.

For Senterpartiet er det viktig at vi ser hele samferdselsbildet i sammenheng. Trafikkvekst og behov for infrastruktur og kollektivtilbud endrer seg og påvirkes av flere faktorer. Det påvirkes av arealpolitikken, hvor folk skal bo og arbeide, og det påvirkes av nye arbeidsmønstre som bruk av hjemmekontor og desentraliserte arbeidsplasser. Østfold Sp ønsker å se på hvordan en annen politikk og mulig samfunnsutvikling kan påvirke utvikling og behov for vei og kollektiv.

I Østfold må vi bruke samferdselsmidlene klokt.

