Hvalerungdommen jobber slik at vi har et best mulig tilbud på alle plan, for feriegjester og fastboende gjennom hele sommeren. De jobber både sent og tidlig, blant annet i butikker, restauranter og kommunen. De fyller opp hyllene i butikken, vasker doer og dusjer, rydder bord, rydder strender og sitter i kassa. De er høflige mot deg og meg, ønsker oss en god dag og smiler, selv om køen er lang og noen kanskje har gitt dem ufortjent kjeft.

Noen fyller opp tanken til båtfolket, serverer mat og drikke på de flotte restaurantene vi har og holder oppsyn med Nasjonalparken.

Vi i Hvaler Arbeiderparti vil takke den flotte ungdommen, som velger å bruke sin sommerferie til å hjelpe oss å holde Hvaler-samfunnet i full gang under sommeren. Uten dere hadde det ikke blitt noe sommeridyll her på Hvaler.

Å satse på ungdommen er noe av det viktigste vi kan gjøre. Derfor er det viktig å styrke kommunens gode samarbeid med Hvaler næringsforening, som driver prosjektet «Jobbsmak» på ungdomsskolen. På den måten får de aller yngste mulighet til å prøve seg på jobb i Hvalers næringsliv.

Å ha sommerjobb er lærerikt og man tar gjerne med seg en sunn arbeidsmoral videre i livet.