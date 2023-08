Din stemme teller i kirkevalget

Kirken er til stede over alt i Norge. Den tar del i hverdagslivene våre og ved større og mindre hendelser i livet. I sorgen og i festen, i trøsten, sangen, leken og gleden. Kirken er åpen for alle fra vugge til grav. Kirken har rom for deg.

Hvordan vil du at kirken skal være? Ved kirkevalget 10-11. september har du mulighet til å påvirke: Samtidig som kommunestyre- og fylkestingsvalget holdes, kan du også stemme fram hvem som skal lede kirken på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. Nytt av året er at du kan forhåndsstemme digitalt. Det gjør du på kirkevalget.no til og med 6. september. Du kan forhåndsstemme fysisk fram til 8. september. Dette skjer i Kirkens hus i Nygaardsgata 28.

Kirkevalget er to valg: Du kan stemme på kandidater til menighetsrådet og til bispedømmeråd og Kirkemøtet.

I Fredrikstad har en stor, flott gjeng sagt ja til å være kandidater til menighetsrådsvalget, og lede byens ti menigheter de neste fire årene. I menighetsrådsvalget stemmer du på enkeltpersoner. Du har mulighet til å gi inntil tre kandidater en ekstrastemme. Kandidatene med flest stemmer blir med i rådet.

I valg til bispedømmeråd og Kirkemøtet er du med på å bestemme hvem som skal utgjøre bispedømmerådet. Hvert av de elleve bispedømmene i landet vårt har et bispedømmeråd. Rådet ansetter blant annet prester og leder bispedømmet sammen med biskopen. Medlemmene av bispedømmerådet er også medlemmer av Kirkemøtet, det øverste representative organet i Den norske kirke.

Når du stemmer i bispedømmerådsvalget er du dermed også med på å avgjøre hvem som skal utgjøre Kirkemøtet. I dette valget kan du stemme på en av fire lister. Listene vektlegger ulike saker de vil jobbe for i kirken. I Borg bispedømme stiller Bønnelista, Frimodig kirke, Nominasjonskomiteens liste og Åpen folkekirke lister.

I begge valgene er det mulig å gjøre endringer på listene for eksempel ved å gi personstemmer til enkelte kandidater. Hvilke endringer som er mulig, og hvordan de påvirker valgresultatet, kan du lese mer om på kirken.no/valg. Der kan du også lese mer om kandidatene til menighetsrådsvalget og bispedømmerådsvalget i Borg.

Godt valg!

----

Visste du for øvrig at…

ca. 3 millioner nordmenn har rett til å stemme ved kirkevalget 10-11. september.

det er dåpen som gir medlemskap i Den norske kirke.

ungdom har stemmerett i kirkevalget fra året de fyller 15.

et menighetsråd har 4–10 medlemmer, i tillegg til soknepresten. Medlemmene har ulik utdannings- og yrkesbakgrunn, mange er også aktive på andre arenaer i lokalsamfunnet.

til sammen skal om lag 7.000 rådsmedlemmer stemmes inn i kirkevalget 2023.

----