40-, 50- og 60-åringer – våkne opp!

Dere burde engasjere dere for deres egen fremtid. Ingen vet hvem som blir syke, men når man først er der og trenger plass, da får man kjenne på kroppen hvilke tilbud som finnes og ikke finnes. Det må dere jobbe for nå.

Innen 2040 er det fremskrevet at forekomst av demenssyke i Fredrikstad gjelder 2.275 personer. Det er bare 17 år til og når man ser hvor lang tid det tar å bygge nytt, så er det bekymringsfullt.

For oss som er i 70-80-årene nå, er det for sent uansett. Vi må stå i køen til det blir ledig plass.

Det er faktisk ikke sånn at politikerne prioriterer eldre/demensomsorgen. Det nærmer seg valg, og det er vanskeligere enn noensinne å velge.

Greta Andersen, pårørende og leder i Fredrikstad Demensforening (Tomm Pentz Pedersen)

I disse dager rydder jeg i gamle papirer, deriblant avisutklipp og referater fra møter med Fredrikstad kommune, helse og velferd vedrørende spesielt demensomsorgen i kommunen. Det mangler ikke på verken valgløfter eller planer. De eldste papirene jeg fant er fra 2015. Da var det lokalvalg og Jon-Ivar Nygård lover en verdig eldreomsorg. Flere av de andre partiene var helt enige. Det samme gjaldt i 2019. Da var det “Eldre skal være sjef i eget liv” eller “Leve hele livet”. Dette er vel og bra for de som er friske.

Nå er det 2023 og det er lokalvalg igjen. Har det blitt noe bedre? Og for hvem? Hva med de som er eldre og syke?

Mitt hjerte er hos de som har en demenssykdom. Det er bygget to nye sykehjem og det er fint. Men hva med belastningen for de pårørende som fortsatt venter for å få avlastningsplass eller fast plass til sine kjære? Dette er ofte eldre mennesker med egne helseutfordringer. Det er også behov for flere tilrettelagte tilbud for personer med demens og deres pårørende. Kan nevne: Fleksible avlastningsmuligheter kveld og natt, det er jo ofte da det sosiale foregår for pårørende. Dette står også i planene for flere år uten gjennomføring. Flere stillinger i ambulerende dagtilbud, økonomisk støtte til pårørende osv.

Det sies til stadighet at eldre vil bo hjemme så lenge som mulig, og det tror jeg på når man er frisk. Det heter også både i nasjonale og lokale løfter at de som trenger hjelp skal få det. Det stemmer ikke. Det må ikke bare være ord i en valgkamp, det må foreligge klare planer for fremtidens eldre og syke, og det må være mye raskere vei fra planer til gjennomføring.

Jeg synes ikke det er rart at man mister tillit til politikere, men samtidig har jeg full forståelse for at det er prioriteringer som gjelder. Jeg forstår også veldig godt at det gir mer prestisje med Arena Fredrikstad, som skal bygges uansett kostnader, eller Tall Ships Races og gratis ferge.

Men dette er ikke godt nok for oss som står i en pårørendesituasjon med skoa på. Vi mener det er feil prioriteringer. Hvis man kan bygge Arena Fredrikstad uansett kostnader, ja da må vi kunne gjøre det samme med sykehjem/omsorgsboliger.

Oppfordring til alle velgere: Bruk stemmeretten og stem på de som ønsker å gjennomføre, og ikke bare lover (hvis de finnes).

