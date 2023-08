Si nei til søndagsåpne butikker – ta tilbake turdagen

Hvorfor stemmer jeg rødgrønt? Jeg er trygg på at rødgrønn side vil verne om søndagen som annerledesdagen.

Ved en enkel observasjon ser jeg ikke mange turister i våre søndagsåpne butikker. Tvert imot, det er vanlige folk som handler. Vi må tenke «gammeldags», gjøre storhandel på fredag eller lørdag og arbeidsfri på søndager. Søndagen er turdagen, aktivitetsdagen og familiedagen – jeg kan ramse opp i fleng.

LO- og HK-medlem Ole-Jacob Larsen tar til orde mot søndagsåpne butikker og rødgrønn støtte. (Privat)

Det er ikke til å nekte at noen yrker krever innsats også på søndager. Vi er avhengige av de som jobber i helsevesenet, transportsektoren, politiet og andre avgjørende områder som aldri tar en pause. Som medlemmer av fagforeninger er det vår plikt å stå opp for deres rettigheter, sikre gode lønns- og arbeidsvilkår og vise respekt for de valgene de har tatt for å holde samfunnet vårt i gang.

Da Fredrikstad-ordfører Siri Martinsen (Ap) sa nei til søndagsåpne butikker, under LOs fagkonferanse i Østfold 24. august, traff hun meg rett i hjertet. Søndag er for meg turdagen og dagen vi skal ha med familien.

La oss beholde søndagen som annerledesdagen. Bli turist i eget område. Ta med matpakke og termos, ta tilbake søndagsturen og det gode familielivet.

Min oppfordring: Stem rødgrønt!

[ Debatt: Ingen kan føle seg trygge, selv ikke her i skogene på Østlandet ]