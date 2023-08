Har vi lest samme kartlegging av skolene våre, Høyre?

Vår viktigste arena for læring og utvikling er skolebyggene våre, men det er menneskene i disse byggene som utgjør den store forskjellen. Vi har mange dyktige ansatte i Fredrikstad-skolen som står på til omtrent alle døgnets tider, til det beste for våre barn og unge. De gjør en formidabel jobb, og jeg tar av meg hatten for hverdagen de står i.

Når det gjelder debatten om skoler, ansatte og vedlikehold ønsker jeg å nyansere bildet som blir forsøkt tegnet av noen. Det skal jeg prøve å gjøre så ryddig, faktabasert og etterrettelig som mulig.

La meg aller først slå fast: Selvsagt gjøres det løpende vedlikehold ved skolebygga våre i dag! Det er satt av ca. 80 millioner i vedlikeholdsmidler over investeringsbudsjettet – en stor del av dette går til skolebygg. Vi har kompetente vaktmestere som utfører vedlikehold for å sikre drift og reparere skader som oppstår.

Det betyr likevel ikke at vi er fornøyde med tilstanden på alle byens skolebygg – det er helt åpenbart at noen av våre bygg både må, og skal, gjøres noe med. Det er nettopp derfor vi ønsket en fullstendig kartlegging av tilstand og egnethet på alle skolebyggene. Vi har 30 grunnskoler i Fredrikstad (i tillegg til Fredrikstad internasjonale skole). Disse 30 skolene har fått sin egnethet kartlagt i en tilstand fra EG0 til EG3.

Malin Krå Simonsen, 7. kandidat for Fredrikstad Ap. (Arne Børresen)

Det var et eksternt firma som gjorde den omfattende kartleggingen. Alle vurderinger av skoleanleggene ble presentert for rektorkollegiet, og skolene har hatt mulighet til å kommentere og rette eventuelle feil eller mangler etter gjennomlesning. Bygningsmessig tilstandsvurdering ble gjort i tett samarbeid med etat for Bygg og Eiendom. Det er fine prinsipper for å sikre et så riktig bilde som mulig. Resultatet: 13 av skolene er kategorisert i beste tilstand (EG0), 12 av skolene er kategorisert i nest beste tilstand (EG1). De resterende 5 skolene er i ulike stadier med tanke på forfall og planer for utbedringer eller nybygg.

Begby skole er kategorisert til EG3 (dårligst egnethet). Derfor har Arbeiderpartiet vært tydelig på at ny Begby skole skal bygges. Borge skole, Manstad skole og Årum skole er kategorisert til EG2-3 (nest dårligst egnethet). Kråkerøy ungdomsskole er kategorisert til EG 1–2 (midt på treet). Noe må åpenbart gjøres der også, derfor står disse skolene først i køen.

Når man leser noen av debattinnleggene i avisene kan man likevel få et inntrykk av at absolutt alle våre 30 skolebygg råtner på rot. Det er ikke riktig. Ja, det er noen skoler som har helt åpenbare og opplagte behov, det har kartleggingen vist oss. Fredriksstad Blad og Demokraten har også vært flinke til å være «vaktbikkjer» ved slike saker – det tar vi på største alvor.

Vi er mange som har stor forståelse for at dersom man er elev eller ansatt på en skole som ikke egner seg som en læringsarena i 2023, kan det være både krevende og frustrerende. Til dere vil jeg si at det er mye utålmodighet og vilje blant oss politikere, vi er mange som jobber på for å få både fortgang i prosess og midler til investering.

Ifølge noen sitter Arbeiderpartiet og våre rødgrønne samarbeidspartier helt stille i båten hva gjelder skolebygga våre – det er åpenbart ikke riktig, selv om noen ønsker å skape et bilde av det. Det har allerede blitt investert milliardbeløp (!) i skole og barnehager de siste årene, og det skal investeres milliardbeløp i tiden som kommer. Fakta er nemlig at det brukes, skal brukes og har blitt brukt mye penger på både barnehage- og skolebygg de senere årene.

«Nye» Trosvik skole, ombygging av Haugeåsen og litt lenger tilbake Borge ungdomsskole, Vestbygda, Sagabakken og flere barnehager er eksempler. Nye Lunde skole skal bygges, og det samme med Møllehjulet på Kvernhuset. I tillegg bygges Gudeberg/Råkollen. Vi har også satt av penger til Rød skole på Kråkerøy. I vårt vedtatte investeringsbudsjett for de neste fire årene ligger det altså rett i underkant av 1,1 milliard kr til bygg for barn og unge.

Jeg tviler ikke på Høyres intensjoner. Alle de politiske partiene ønsker det beste for Fredrikstad-skolen sett fra sitt ståsted. Vi har ulike visjoner og løsninger – sånn er politikken. Likevel er politikk prioriteringer. På rødgrønn side har vi vært opptatt av å skåne ansatte i oppvekstseksjonen for kutt. Det har vi noen ganger måtte veie opp mot vedlikehold, og vår prioritering har da vært å ikke kutte i menneskene som jobber rundt barna. Det har ikke vært lett. Vi er en lavinntektskommune med høy barnefattigdom (langt over landsgjennomsnittet), så det er tøffe tak.

Til sist vil jeg si at det fremstår litt spesielt å se Høyre påstå at det gjennomgående budsjetteres for lavt, når realiteten er at Høyre satte av 31,6 millioner kr mindre i budsjett til (nettopp) seksjon utdanning og oppvekst sammenliknet med de rødgrønne. Jeg tror heller ikke Høyres ytterligere reduksjon på lønnskostnader på 300 millioner kroner er riktig medisin. Her er vi åpenbart uenige. Politikk er likevel prioriteringer – og vi prioriterer forskjellig.

Godt valg!

