Binde nye Østfold sammen til et sterkt fylke

Vi går nå inn i en periode hvor valgkampen intensiveres, og utspill fra den ene og den annen er lite å være stolte av. Jeg håper virkelig partiene kan holde seg til egen politikk og formidle den, uten å forsøke å forklare andres politikk, da det ofte blir en lite sannferdig beskrivelse.

Jeg heter Thor Hals, og stiller på Østfold Høyres 1. plass, og med det så er jeg Høyres ordførerkandidat i nye Østfold. Jeg har tidligere vært ordfører i Askim i åtte år, og vært gruppeleder de siste fire årene i Indre Østfold kommune.

Nå skal vi sammen bygge vårt nye Østfold fylke, som ser dagens lys 1. januar 2024.

Vi har mye å være stolte av i Østfold. Vi har et næringsliv som virkelig er verdensledende på flere områder og det jobbes mye med utvikling. Vi har besøkt mange bedrifter i valgkampen, og de etterspør mer forutsigbarhet. Vi har hatt et skatte- og avgiftsystem, som har endret seg fort og bratt for mange. Dette setter flere arbeidsplasser i Østfold i fare. Vi vil jobbe for å sikre forutsigbarhet for næringslivet, slik at de igjen tørr å investere og utvikle bedriftene sine.

Vi ønsker å sikre et mer samlet Østfold, et Østfold der vi ser hele fylket. Under de rødgrønnes styre i 32 år, har vi hatt et splittet fylke, med ytre, nedre og indre Østfold. Jeg håper vi alle snart kan si Østfold, og at vi står skulder mot skulder for å få dette fylket opp og frem.

Thor Hals (H), fylkesordførerkandidat i Østfold. (Privat)

Vi har i lang tid ikke scoret så veldig bra på flere statistikker, og vi har ikke klart å løfte oss nevneverdig. Det ønsker vi i Høyre å gjøre noe med. Vi er opptatt av inkludering, og få med oss alle i samfunnet, og gi alle muligheter.

Høyre vil jobbe med å løfte våre videregående skoler, med å gi våre lærere mulighet til etter- og videreutdanning, sørge for et bedre vedlikehold av våre skoler, investere i ny Fredrik II videregående skole og få til et tilbygg på St. Olav videregående skole. Samtidig skal vi sikre gjennomføring av vedtak på skolene i Indre Østfold.

Vi skal sørge for at våre elever i yrkesfag får lærlingeplasser, og ha et tett samarbeid med næringslivet. Vi vet at næringslivet har mye å bidra med inn i flere linjer på yrkesfag. Slik vil linjene bli mer oppdaterte og relevante for våre elever som skal ut i arbeidslivet.

Vi vil gjøre det enklere å reise kollektivt og binde Østfold mer sammen. Vi vil blant annet jobbe for å få åpnet skinnegangen mellom Rakkestad og Sarpsborg, som også letter tilgangen til Fredrikstad og Halden. Dette vil kunne bedre utveksling av kompetanse og arbeidskraft på tvers i fylket. Vi skal også sikre en løsning på kanalbrua i Moss, og et bedre vedlikehold av fylkesveiene generelt.

Jeg har et ønske om at nye Østfold fylke skal, i større grad enn før, spille på lag med kommunene. Være en positiv pådriver for at kommunene skal nå sine mål og visjoner. Derfor ønsker jeg et tettere samarbeid med kommunene, slik at vi har god dialog og mindre innsigelser. Vi skal vedta en ny fylkesplan og det blir viktig med gode prosesser hvor alle kan få mulighet til å si hva man ønsker, eller ikke ønsker.

Vi ønsker en kraftsamling for å få Oslofjorden renere. Dette må vi gjøre sammen med de andre fylkene rundt Oslofjorden, og ikke minst kommunene som sokner til vassdragene. Det har jeg tro på at vi kan få til, men her kreves det planmessig arbeid over tid. Jeg ser frem til en ren Oslofjord igjen.

Så, kjære velger! Vi i Høyre vil inkludere alle og gi alle bedre muligheter. Vi ønsker å få løftet fylke vårt en gang for alle opp og frem, og ja, vi har store ambisjoner for nye Østfold. Sammen klarer vi dette, vi har trua på deg og alle de andre østfoldingene.

Godt valg!

