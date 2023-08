Partiet for næring i Fredrikstad er Fremskrittspartiet

Mange næringsdrivende har siste fire årene gjort henvendelser til politikerne om ulike utfordringer. Vi ønsker å være med i et politisk flertall som er enige om viktigheten av å redusere kostnadene for både innbyggerne og næringsliv. Eiendomsskatten må reduseres, gebyrer og avgifter må reduseres. Ekstra viktig er det at kommunen sier klart og tydelig ja til etableringer, bygging, regulering, tillatelser og bevillinger. For å få det til må innbyggerne bidra til politisk skifte nå i valget.

Det har vært politisk enighet om mesteparten av det som har utviklet Fredrikstad til en av landets fineste byer, både å bo og oppholde seg i. Vi i Frp ønsker allikevel å forbedre noe av det vi tror gjør utvikling, for næringslivet spesielt, enklere.

Det er viktig at saksbehandlingstider kortes inn, næringslivet må få etablere seg der de ønsker og Frp mener at det i plan- og byggesaker, der det administrativt innstilles på avslag, skal saken sendes til politisk behandling før søker får svar. Det gir muligheten for lokalpolitikerne å utøve politisk skjønn i tillegg til den faglige vurderingen administrasjonen gir.

Frp mener bru over Glomma må bygges først av beredskapshensyn. Deretter har vi foreslått å skrinlegge resten av Bypakke Nedre Glomma, både på grunn av utformingen med 6,5 meter brede gang- og sykkelveier med kun tre kjørefelt for veitrafikk, men i hovedsak skrinlegges fordi bomringen vil belaste innbyggerne og næringslivet for mye i mange år.

Leif Eriksen, 3. kandidat for Fredrikstad Frp i kommunevalget 2023. (Fredrikstad Frp)

Frp har foreslått endringer i bestemmelsene av noen områder i Kommuneplanen. Vi mener nullvekstmålet må stoppes, men endres til mål om nullutslipp. Vi har foreslått at dagligvareforretninger og annen handel, som kan vurderes som «strøkstjenlig virksomhet» inkludert plasskrevende varer, kan etableres i lokalsamfunn utenfor sentrum. Vi har foreslått at det skal åpnes for vurdering av nye boligområder utenfor byområdet, og at fordeling av fremtidig boligbygging skal være 40 prosent i byområdet, 40 prosent mellom Fredrikstad og Sarpsborg og 20 prosent i lokalsentrene. Ikke som flertallspartiene har vedtatt: 60, 30, 10.

Når det gjelder kostnader til drivstoff, strøm, moms og formueskatt har Frp foreslått reduksjoner på Stortinget. Frps forslag på Stortinget til redusert avgift på drivstoff, makspris på strøm og halvering av matmoms ville påvirket inflasjonen med rundt tre prosent ifølge Finansdepartementet i utarbeidelsen av statsbudsjettet for 2023. Muligens ville Norges Bank ikke økt renten til det nivået vi ser nå.

Vil du at Frp skal få økt oppslutning for å fortsette arbeidet med å redusere skatter og avgifter må du gi stemmen din til oss, både i lokalvalget, fylkesvalget og ved neste stortingsvalg. Husk, fire av ti innbyggere stemmer ikke i lokalvalg – er du en av de fire setter vi pris på om du tar deg tid til å stemme på oss i år. Godt valg.

