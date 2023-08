Hvordan betaler man på sykehuset?

Vi tror nemlig at de som skal dit er i en tøff nok situasjon med det det er, og for oss blir det derfor veldig galt at man i en akutt eller stresset situasjon skal måtte belastes med å finne en parkeringsautomat i tillegg til de bekymringer man har fra før ved et besøk på sykehuset.

Kjempedyrt blir det også om man skal være der over tid. For egen del fikk undertegnede for eksempel en regning på over 10.000 kroner tilbake i 2019, så man kan faktisk si dette blir helt hjerterått i tillegg til belastningen man har fra før ved egen eller næres sykdom. Faktisk vil det jo kanskje være folk som ikke har råd til å besøke sine kjære.

Takk og lov har jeg derimot ikke selv hatt noe behov for å komme tilbake til sykehuset etter januar 2020, men jeg blir skremt når jeg leser på baksiden av Fredriksstad Blad nylig at betalingen for parkering ved Sykehuset Østfold nå skjer via skiltgjenkjenning ved inn- og utreise.

Marianne Kristiansen, gruppeleder i Pensjonistpartiet i Fredrikstad og 1. kandidat i kommunevalget 2023. (Arne Børresen)

I den grad det må aksepteres betaling ved våre sykehus, høres det jo kanskje greit ut med skiltgjenkjenning, men når man så leser videre at man må laste ned en app (Apcoa Flow) eller Easy park-appen, blir man jo direkte skremt.

Hva med alle som ikke har apper på sine telefoner, tenker vi. Hva gjør de? Fantastisk derfor om noen kan fortelle meg og andre hvordan folk uten app skal forholde seg. Alle har nemlig ikke apper, selv om vi lever i 2023, og det må det tas hensyn til.

Spørsmålet er derfor om det er forventet at man skal ta buss til sykehuset om man mangler disse appene, eller finnes det betalingsmåter på vanlig automat? Faktisk tror jeg det er flere enn Pensjonistpartiets gruppeleder som lurer på dette, så flott med et klart svar fra noen ansvarlige eller noen som sikkert vet.

Ingen vet når man vil trenge å parkere ved vårt sykehus, så det er viktig å vite hvordan man skal gjøre ting i tider når man ikke er stresset eller står i en kritisk situasjon.

Pensjonistpartiet stiller for øvrig til valg på fylkesplan for å få bort denne parkeringsavgiften ved våre sykehus, og det er jammen på høy tid. Takk for øvrig til de som svarer på dette innlegget.

