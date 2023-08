Et viktig valg for barnefamilier

Sittende flertall uttalte i oppvekstutvalget før ferien at ingen av skolene i Fredrikstad er fredet. I bystyret utsatte flertallspartiene behandlingen av «Plan for skolebygg mot 2040» til etter valget. Massive problemer med vold- og trusler, over 400 tilfeller i forrige skoleår i de rødgrønnes fellesskole, omtales i liten grad. Flere skoler er i svært dårlig forfatning både utvendig og innvendig etter totalt fraværende vedlikehold de siste årene.

Fredrikstad Frp vil prioritere skolebyggene, tomme pulter ved skolestart, tiltak mot vold og trusler og vi vil ikke nedlegge noen av skolene.

Fredrikstad Frp vil be om at det orienteres i førstkommende møte i oppvekstutvalget, 30. august, om arbeidet/oppfølgingen av eventuelle tomme pulter ved skolestart.

Vi ønsker å vite omfang, rutinen vår kommune har for rapportering og oppfølging av eventuelle tomme pulter blir redegjort for. Mange barn frykter å bli forlatt i utlandet og noen blir det. Vi må ikke la det skje. Ingen skolepulter skal stå tomme etter ferien på grunn av negativ sosial kontroll og tvang.

[ Her er Høyres liste: Dette skal de gjøre de første 100 dagene ved makta i Fredrikstad ]

Videre vil vi be om at det gis orientering om hvilke tiltak som iverksettes for kommende skoleår for å hindre mobbing, vold og trusler i barnehager og skoler. Vi kan ikke ha det sånn at elever ikke tør å gå på skolen, at kvinnelige lærere blir kalt horer eller at det vises manglende respekt for medelever og lærere. Flere enn 400 vold- og trusselsaker ble rapportert siste skoleår i Fredrikstad.

Vedlikeholdet må bedres. Vi kan ikke ha det sånn at elever oppholder seg i skoler og klasserom der inneklimaet er direkte skadelig. Alder på skolen har liten betydning, men det må brukes midler på maling, murpuss og klimaanlegg. Når nedleggelse av skoler begrunnes med skolens befatning svikter politikerne både i forhold til vedlikehold, men også i forhold til barna våre.

Barn og familiene skal beholde nærskolen. For Frp vil Nylende, Årum, Borge og Manstad fortsatt være «fredet».

De ovennevnte sakene vil bli viktige de kommende månedene. For de som bor i nærhet til nevnte skoler er det viktig å være klar over at flertallet ikke ønsket å ta stilling til skolenedleggelser før valget.

De samme partiene har i liten grad vært opptatt av tomme pulter, skolevedlikehold og vold og trusler i fellesskolen. Dersom innbyggerne mener at det må sterkere lut til enn det vi har vært vitne til bør de gi sin stemme til Fredrikstad Frp.

[ Debatt: Vi kan ikke støtte prosjekter som legger opp til bruk av bompenger ]