Snart skolestart – vi politikere har ansvar for å sikre nok ressurser

Vi står foran et nytt barnehage- og skoleår, og Rødt ønsker alle lykke til.

Mange spente barn og unge starter et nytt barnehage- og skoleår, og mange foreldre er usikre. Hva møter mitt barn, hvordan vil det gå, vil mitt barn bli sett og hørt? Ansatte i barnehage, skole og SFO er kanskje også spente, og usikre på om de har nok ressurser til å gi det tilbudet de ønsker.

Hvert femte barn i Fredrikstad vokser opp i fattigdom. Skal vi klare å gi alle den samme muligheten til å lykkes må vi prioritere tidlig innsats, sikre faglig kompetanse, og god bemanning i helsestasjon, barnehage, skole og SFO. Barne- og familietjenesten, PPT og barnevernet må sikres ressurser som gjør at de kan gi tidlig innsats og god oppfølging.

Hannah Berg, 1. kandidat for Rødt Fredrikstad. (Tomm Pentz Pedersen)

Fredrikstad er delt, i enkelte områder lever 40 prosent av barna i lavinntektsfamilier. Derfor mener vi at barnehager, skoler/SFO i levekårsutsatte områder må få ekstra ressurser.

Bemannings- og pedagognorm i barnehagen og lærernorm i skolen er minimumsnormer. Bemanningsnormen i barnehage må gjelde hele dagen, og det er behov for flere yrkesgrupper både i barnehager og skoler. Skolen må ha flere miljøarbeidere med høgskoleutdanning i tillegg til fagarbeidere, og sikres ressurser til arbeid for inkludering, og mot mobbing og utenforskap. Og skolen må ha helsesykepleiere til stede hver dag.

Forebyggende arbeid framfor ressurser for å reparere gir bedre tilbud og er også samfunnsøkonomisk lønnsomt. Rødt vil foreslå at alle barnehager og skoler får spesialpedagoger i tillegg til grunnbemanningen. Barn og unge må få oppfylt og sikres sin lovfestede rett til spesialpedagogisk tilrettelegging i barnehage, skole og SFO.

Færder kommune har siden 2017 hatt spesialpedagoger i alle kommunens barnehager i tillegg til grunnbemanningen, og dette har gitt resultater. Antall barn som fikk spesialpedagogisk hjelp gikk ned med 60 prosent fra 2017 til 2021. Barn og unge må bli sett og hørt fra første dag, dette er tidlig innsats!

Barnehager og skoler har behov for vedlikehold, men det er ikke nok. Det viktigste skjer i relasjonene mellom barn, unge og ansatte. Vi politikere har ansvar for å sikre nok ressurser og sikre ansatte tid til å bruke sin kompetanse. Vi må også gi tillit til ledere og ansatte til å forme hverdagen i barnehage og skole. Sykefraværet er høyt og det betyr redusert kvalitet. All erfaring tilsier at bedre bemanning reduserer arbeidsbelastningen og derfor også sykefraværet. Dette vil gi bedre kvalitet i tilbudet til barn og unge.

Rødt vil prioritere at barn og unge får en god start. For Rødt er kampen mot Forskjells-Fredrikstad det viktigste!

