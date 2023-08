Privatisering av velferden: En risiko for by og innbyggere

Uværet «Hans» herjer, og vi ser store ødeleggelser. Det er grusomt å følge med på nyhetene og se hvordan folk mister hjem og eiendeler, og hele lokalsamfunn blir ødelagt av været.

Med stadig villere, varmere og våtere vær omkring oss vil vi trolig møte mer av dette, og vi må jobbe med klimatilpasning, sikkerhet og beredskap.

Under pandemien viste Fredrikstad kommune seg som forbilledlige i krisehåndtering. Vi trommet sammen ansatte på tvers av sektorer og ansvarsområder og imøtekom unntakstilstanden vi var i, som sørget for at vi som innbyggere ble godt tatt vare på. Vi fikk både informasjonen og de tjenestene vi trengte.

Renholderne våre spilte en enormt stor rolle i dette krisehåndteringsarbeidet, det samme gjorde ansatte innen helse og oppvekst.

Skulle vi se ødeleggelser hos oss av samme kaliber som vi nå ser i Innlandet og nord i Viken, skal vi være glade for at vi har et sterkt kommuneapparat, bestående av både renholdere, brannkonstabler, vaktmestere, ansatte på kommunekjøkkenet, felles skole og felles helsetjenester, for å sikre en trygg og strømlinjeformet krise- og beredskapshåndtering.

En oppstykking og privatisering av det offentlige fellesskapet og dets ressurser vil være til risiko for by og innbyggere. Samtidig vet vi også at en slik privatisering fører med seg risiko for de ansatte, som kan få dårligere pensjon og arbeidsvilkår.

Vi i SV ønsker ikke at de ansatte skal føle utrygghet for egne arbeidsplasser, og vi ønsker ikke privatisering av velferden vår.

Katastrofene og krisene som rammer oss nå bør være et sterkt bevis på hvor viktig det er.

