Styrtregn og klimatilpasning

Selv om forskere lenge har advart mot dette, rammer ekstremværet hardere og eskalerer raskere enn mange har forventet. Akkurat nå får vi antageligvis mer nedbør på et døgn enn vi har fått på mange år. Litt lenger nord sies det av Meteorologisk institutt at vi får mer nedbør på et døgn enn vi har opplevd på 25 år. Og dette er nok bare starten. Norge og Fredrikstad må klimatilpasses bedre enn vi har evnet fram til nå.

Miljøpartiet De Grønne ønsker å fortsette arbeidet og øke innsatsen for å gjøre kommunen mer tilpasset ekstremvær i tiden framover. Dette må vi prioritere høyt i Fredrikstad. Samtidig trenger kommunene også at regjeringa setter av mer penger til klimatilpasning: Derfor har MDG nasjonalt foreslått en krisemilliard til klimatilpasning.

Det varslede ekstremværet er av et kaliber vi ikke er vant med her til lands. Bare de siste ti årene har antall store naturskadehendelser i Norge økt med hele 169 prosent. Økt ekstremvær utgjør en trussel for liv og helse, for folks hus og hjem, og annen kritisk infrastruktur – med ekstreme kostnader for samfunnet. Hver annen nordmann er bekymret for mer ekstremvær.

Erik Skauen

Permanente tiltak vi som kommune og utbyggere må gjøre mer av, i tillegg til å fortsette arbeidet med å utbedre rør- og ledningsnettet vårt, er blant annet: Etablere fysiske hindringer i bekker for å forsinke vann, etablere vannveier for å avlede styrtregnet, åpne elver og bekker, etablere flere grønne tak, plante bytrær, etablere flere by- og tettstedsgater og sykkelveier som fungerer som regnbed og vannveier, integrere natur og beplantning heller enn harde overflater i alle nye byggeprosjekter og verne og restaurere mer myr og skog. Alle disse er tiltak som gjør at våre bebodde områder er bedre klimatilpasset når ekstremværet inntrer.

Og vi må tenke annerledes rundt utbyggingsprosjekter i kommunen vår. Vi må planlegge prosjekter med de erfaringene vi allerede har til ekstremvær. Og vi må planlegge med konsekvenser av ekstremvær vi ikke helt vet omfanget av ennå. Like før sommeren ble det storstilte bolig- og næringsområdet på Gretnes/Sundløkka vedtatt. Dette var MDG sterkt imot fordi vi mener at endringen i klima må hensyntas mer i utbyggingsprosjekter enn det som har vært vanlig i Fredrikstad fram til nå. Vi burde ikke bygge på kvikkleire i 2023.

Vi vil også få fram at det ligger muligheter i dette. Overvann kan være en ressurs som ved god planlegging kan benyttes til å lage en mer menneskevennlig kommune. Vannspeil og fordrøyningsbasseng og åpning av bekker, er eksempler på det. Mer vegetasjon og trær, like så.

Et annet eksempel på god klimatilpasning er MDGs forslag om en rullepark som også fungerer som fordrøynings- og vannavledningsanlegg. Klimatilpasning må vi jobbe mer med, og da kan vi samtidig passe på å gjøre det på en måte som gjør kommunen vår enda mer menneskevennlig og skape soner som er et viktig bidrag til økt naturmangfold, insekter og fugl.

Miljøpartiet har jobbet med klimatilpasning i vår kommune de fire siste åra. Nå ser vi klarere enn noen gang hvorfor dette blir viktig i årene som kommer. Dette arbeidet skal vi fortsette, og forsterke, hvis vi får muligheten etter valget nå i høst.

