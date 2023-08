Stem hvis du er for demokrati

Noen mennesker sier at de ikke bryr seg om politikk og derfor ikke vil benytte stemmeretten. Det er et tankekors – for de samme menneskene sier at de er for demokrati.

Demokratiet tar vi vare på ved at vi leverer vår stemmeseddel og velger noen til å styre for oss. Like viktig er det å stille politikerne til ansvar og å bytte ut dem ut under ordnede forhold, når de ikke lenger styrer godt nok.

«Alle» partier berører i sine valgprogram – med litt ulik vekt – velferdsstaten, utdanning, miljø, økonomi og den globale fremtiden. Som politikere må vi bli flinkere til å tydeliggjøre skillene i politikken og hvilke alternativer folk kan velge mellom.

Gode valgprogram er ikke nok. Når de som styrer lider av handlingslammelse og ikke evner å gjennomføre sin politikk, er det et svik mot velgernes forventninger. Østfold har i mer enn 30 år blitt styrt av Ap og deres venner på sosialistisk side. I årevis har vi blitt lovet bedre skoler, bedre samferdsel og mindre utenforskap, med magert resultat.

Skal vi lykkes, må vi bruke alle gode krefter. Det er det ikke vilje til. Styringspartiene har allergi mot private løsninger. Dermed frastår de fra den læring det kunne vært om de private aktørene ble gitt mulighet til å forsøke å være kreative og gjøre ting annerledes.

Mantraet har vært å håpe på flere penger fra staten, i stedet for reelt å ta tak i utfordringene med de midlene en har til rådighet. Etter Høyres syn kreves det mer fleksibilitet, evne til interaksjon og utvikling av tjenestene i samarbeid med mennesker og næringsliv og på tvers av forvaltningsnivåer. Sammen kan vi spille hverandre gode.

Dersom Høyre får velgernes tillit ved årets valg, vil jeg love at vi skal gå til oppgaven med stor energi.

