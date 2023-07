Hvordan skal Hvaler Kommune legge til rette for boligbygging for unge?

Vigdis Tingelstad, Hvaler Høyre. (Privat)

Hvordan skal vi som kommune legge til rette for boligbygging med unge som målgruppe? Hvordan skal vi som kommune lokke til oss entreprenører og grunneiere som ser muligheten til både å tjene penger på boligbygging og samtidig være med på å gjøre førstegangskjøp for våre ungdommer mulig.

Først noen tall: I skrivende stund er det 566 (12%) innbyggere i Hvaler i aldersgruppen 19 – 34 år, vi kan vel slå fast at dette er målgruppen kan tenkes å være aktuelle for å kjøpe seg sin første bolig. De enda yngre 0 – 18 år utgjør 773 av innbyggerne. Disse skal etter hvert også kjøpe bolig og kommer kjapt etter.

Boligprisene har økt enormt de senere årene og det har blitt stadig vanskeligere for ungdommene våre å komme inn på boligmarkedet. Det er veldig få boliger tilgjengelig i Hvaler i den prisklassen de unge kan klare, selv når man er to, hvis man enslig er det enda verre. Det er langt fra alle som kan få hjelp hjemmefra til egenkapital.

Alternativet er å leie bolig, dette er penger som går rett ut og som man aldri ser igjen. Ved å eie egen bolig betaler man «til seg selv». Dette er en gunstig sparingsform.

Veldig mange av ungdommene våre vil fortsatt ønske å bo i kommunen og andre ønsker å flytte hjem igjen etter endt utdannelse. Da er det ille at boligprisene er høye og tilbudet av egnede boliger er for få slik at de unge må etablere seg andre steder. Jeg leste et sted at Hvaler også blir kalt Norges Florida – Skal Hvaler virkelig bli en kommune med bare gamlinger? Det tror jeg ingen av oss ønsker.

Hvaler Høyre mener at flest mulig skal ha muligheten til eie egen bolig. Selveierdemokratiet er en av bærebjelkene i det norske samfunnet og bidrar både til spredt privat eierskap og til sparing på private hender. Å bo i en eid bolig gir selvbestemmelse.

Hvaler Høyre mener at Hvaler Kommune bør ha klare måltall for boligbygging. Både for å kunne jobbe mer effektivt med boligplanlegging – og regulering, samt å måle om kommunen når de målene den setter seg.

Det må legges til rette for at flere boliger kan tilbys gjennom alternative boligkjøpsmodeller, for eksempel å åpne for at kommunen kan stille krav om alternative modeller i byggeprosjekter. Dette inkluderer modeller som leie til eie og deleie.

Hvaler Høyre vil arbeide aktivt med boligplanlegging, særlig for unge, i neste kommunestyreperiode.